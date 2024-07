Jest pięknie! Tak wygląda tabela po pierwszym dniu Memoriału Huberta Wagnera

Polscy siatkarze znajdują się w znakomitej formie, co udowodnili podczas Ligi Narodów. Choć nie udało im się obronić tytułu, to wywalczyli brązowy medal. To daje nadzieje na dobry wynik na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które ruszają już za równo dwa tygodnie. Zanim jednak zawodnicy Nikoli Grbicia przystąpią do rywalizacji we Francji, to czeka ich jeden z ostatnich sprawdzianów - Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W piątek zainaugurowali turniej i poradzili sobie znakomicie, dzięki czemu są na dobrej drodze do wygrania kolejnego trofeum.

Perfekcyjny start turnieju w wykonaniu Polaków. Oto tabela po pierwszym dniu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera

"Miało być szybkie zwycięstwo i było - polscy siatkarze pokonali Egipcjan 3:0. Gra Biało-Czerwonych wyglądała czasem tak, jakby jechali na zaciągniętym hamulcu ręcznym, ale to zrozumiałe" - pisała Agnieszka Niedziałek w pomeczowej relacji.

Szczególnie imponujący był pierwszy set w wykonaniu Polaków. Rozgromili rywala, z którym przyjdzie im się zmierzyć także na igrzyskach i triumfowali do 16. Nieco więcej punktów pozwolili Egipcjanom ugrać w kolejnej partii, bo 21. W trzeciej odsłonie rywalizacji także byli nie do ruszenia i ostatecznie wygrali 25:18. Tym samym objęli prowadzenie w tabeli.

Sytuacja mogła się zmienić po meczu Niemców ze Słoweńcami, choć wydawało się to małoprawdopodobne. Spekulowano, że może być to o wiele bardziej zacięty mecz niż Polaków z Egipcjanami, dlatego też o tak wysokie zwycięstwo w setach, jak Biało-Czerwonych, byłoby trudno.

W pierwszej partii triumfowała Słowenia, ale po bardzo wyrównanej walce - 25:22. W drugim secie obraz gry się nie zmienił. Siatkarze zaciekle rywalizowali o każdy punkt, ale pod koniec nerwy na wodzy utrzymali Słoweńcy - 25:20. W trzeciej odsłonie w końcu szalę zwycięstwa na własną korzyść przechylili nasi zachodni sąsiedzi. Zbudowali sobie bezpieczną przewagę, której nie oddali do końca - 25:21. Podobnie było i w czwartej partii - 25:20. Dzięki temu doszło do tie-breaka.

Wydawało się, że Niemcy pójdą za ciosem, ale w piątej odsłonie przebudzili się Słoweńcy i ostatecznie to oni zapisali tę partię na własne konto (15:13), a także i mecz 3:2. Tym samym wywalczyli dwa punkty, co sprawia, że plasują się na drugiej lokacie. Na czele niezmiennie pozostają Polacy.

Tabela po pierwszym dniu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

Polska - 3 pkt, 1 zwycięstwo, bilans setów 3:0 Słowenia - 2 pkt, 1 zwycięstwo, bilans setów 3:2 Niemcy - 1 pkt, 1 porażka bilans setów 2:3 Egipt - 0 pkt, 1 porażka, bilans setów 0:3

Kolejny mecz Polacy rozegrają już w sobotę 13 lipca. Ich rywalem będą Niemcy. Spotkanie zaplanowano na godzinę 20:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.