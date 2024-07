Złe wieści po meczu polskich siatkarzy. Co za pech! Znowu to samo

Egipt to jedna z drużyn narodowych, z którą Polacy zagrają na igrzyskach olimpijskich w fazie grupowej. Zespół z Afryki jest kandydatem do ostatniego miejsca w grupie. Nic dziwnego. Pozostali dwaj rywale to Włochy oraz Brazylia.

Aleksander Śliwka znów ma kontuzję? "Nic nowego"

Polacy nie mieli większych problemów, żeby pokonać niżej klasyfikowanego rywala. Jednocześnie nie był to mecz, w którym reprezentacja Polski pokazała świetną grę. Niektórzy zawodnicy na pewno mogli spisać się lepiej. Dość złe oceny zebrał Aleksander Śliwka, który w tym meczu grał krótko.

Okazuje się, że to wystarczyło, żeby Śliwka doznał kontuzji kciuka. To niepokojąca wiadomość, bo zaledwie w grudniu mierzył się z bardzo poważnym urazem ręki. Siatkarz musiał przejść operację. Na parkiet wrócił dopiero w marcu.

Informację o urazie Śliwki przekazał Wojciech Drzyzga. Od razu wzbudziła ona zaniepokojenie ekspertów. "Wybity kciuk Śliwki i teraz ciekawe, na ile uraz jest poważny (...) Czy, jeżeli to coś poważnego, Grbić zdecyduje się na zmianę i weźmie Bednorza? Ja tylko głośno myślę" - napisał na Twitterze Seweryn Czernek z WP Sportowe Fakty.

"Siatkarze z wybitymi kciukami czy innymi palcami, grający z urazami to nic nowego... mam nadzieję, że Bednorz jednak będzie cały czas w treningu..." - komentuje Ewa Mac.

Bartosz Bednorz, na którego liczą komentujący to siatkarz, którego Nikola Grbić niespodziewanie pominął przy powołaniach na igrzyska olimpijskie. Tę decyzję selekcjonera skomentował nawet prezes PZPS Sebastian Świderski.

Warto też przypomnieć, że tuż przed startem igrzysk olimpijskich MKOl i FIVB zmieniły zasady dotyczące kontuzjowanych siatkarzy. Tak naprawdę zniesiono ograniczenia dotyczące tzw. rezerwowego medycznego.

Reprezentacja Polski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia złotego medalu na igrzyskach olimpijskich. Pierwszy mecz fazy grupowej Polacy zagrają 27 lipca. Ich rywalem będzie Egipt.