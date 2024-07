Siatkarze tylko na tym zyskają. MKOl ogłosił decyzję. Zmiany tuż przed igrzyskami

Reprezentacja Polski na igrzyskach olimpijskich zawsze jest jednym z głównych faworytów do złotego medalu. Od lat nie udaje jej się jednak dojść do decydującej fazy rozgrywek. Biało-Czerwoni mierzą się z "klątwą ćwierćfinału" - to właśnie na tym etapie odpadali na każdych igrzyskach od 2004 roku. Czy to się w końcu zmieni?

REKLAMA

Zobacz wideo Wygrali Euro 2024! Żadnych wątpliwości: Najlepsi

Ważna decyzja tuż przed igrzyskami. Chodzi o zmiany w składzie

Podopieczni Nikoli Grbicia jadą na igrzyska olimpijskie bardzo mocni, bo jako urzędujący mistrz Europy oraz wicemistrz świata. Skład reprezentacji Polski jest silny, choć oczywiście nie brakuje dyskusji nt. ostatecznych decyzji selekcjonera. Serb bierze na igrzyska olimpijskie trzynastu siatkarzy. Jeden z nich pełni rolę tzw. rezerwowego medycznego. W polskiej kadrze jest to Bartłomiej Bołądź. W reprezentacji Polski kobiet - również liczącej na medal - tę funkcję pełni Olivia Różański.

MKOl i FIVB postanowiły jednak zmienić zasady. Tuż przed igrzyskami olimpijskimi dochodzi do dużej zmiany w dotychczasowej polityce.

"Poprzednia wersja zasad zastępowania sportowców przewidywała tylko jedno stałe zastępstwo bez możliwości powrotu kontuzjowanego sportowca do drużyny po powrocie do zdrowia. Jednak w przypadku dyscyplin zespołowych na igrzyskach w Paryżu, MKOl wyjątkowo zezwoli drużynom na powrót kontuzjowanego sportowca, jeśli wyzdrowieje i/lub jeśli inny sportowiec z jest kontuzjowany i potrzebuje zastępstwa" - czytamy na stronie FIVB.

To oznacza, że w zasadzie znikają ograniczenia dotyczące zgłaszania składu na turnieju olimpijskim, bo proces może być powtarzany zgodnie z potrzebami selekcjonerów.

Federacja zaznacza, że ta zmiana polityki na razie będzie obowiązywać tylko na igrzyskach w Paryżu. MKOl, FIVB i inne federacje decyzję dotyczącą wielkości i zasad zgłaszania składu na kolejnych igrzyskach podejmą dopiero po analizie skutków nowej polityki.