Kapitalne wieści dla Polski. Wiemy, w których koszykach są nasze kluby

Liga Mistrzów CEV to najbardziej prestiżowe siatkarskie rozgrywki klubowe. W ostatnich latach stały się one polską specjalnością. W latach 2021-23 trzy razy z rzędu triumfowała w nich ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Za to w dwóch poprzednich edycjach do finału dochodził Jastrzębski Węgiel. Najpierw przegrał jednak ze wspomnianą ZAKSĄ, a ostatnio z włoskim Itasem Trentino. W kolejnej edycji polskie kluby znów wystąpią w roli kandydatów do końcowego zwycięstwa. Potwierdza to także podział na koszyki, jaki we wtorek zaprezentowała CEV.

Polskie kluby poznały podział na koszyki w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Wspaniałe wieści

Spośród 20 zespołów, które wezmą udział w zawodach, trzy występują na co dzień w polskiej Plus Lidze. Kwalifikację wywalczyły mistrz Polski Jastrzębski Węgiel, wicemistrz Aluron Warta Zawiercie oraz brązowy medalista Projekt Warszawa. Aż dwa z nich - Jastrzębski Węgiel i Aluron Warta Zawiercie w fazie grupowej powinny mieć ułatwione zadanie. Oba przed losowaniem znalazły się w pierwszym koszyku.

Oznacza to, że z pewnością unikną starć z finalistami mistrzostw Włoch - Sir Sicomie Monini Perugia oraz Vero Volley Monza, a także mistrzem Niemiec - Berlin Recycling Volleys. Powodów do narzekania nie ma też Projekt Warszawa, który trafił do drugiego koszyka. Na pewno nie zagra zatem w jednej grupie z włoskim Allianz Mediolan, tureckim Halkbankiem Ankara i dwoma ekipami z Niemiec - Heliosem Grizzlys Giesen i SVG Lueneburg. Może za to trafić na Jastrzębskiego Węgla lub Aluron Wartę.

Pozostałe zespoły trafiły do najsłabszych koszyków - trzeciego i czwartego. W czwartym znajdą się też dwaj uczestnicy, których jeszcze nie znamy. Zostaną bowiem wyłonieni w kwalifikacjach. Losowanie grup odbędzie się 16 lipca w Luksemburgu.

Podział na koszyki: