Rewolucja w siatkówce. Tak ma wyglądać nowa Liga Narodów. Jest terminarz

Siatkarska Liga Narodów to rozgrywki dla światowej elity wśród reprezentacji. Mocnych drużyn przybywa, co dostrzega FIVB, chcąc w jakiś sposób jeszcze bardziej podnieść poziom siatkówki na świecie. Dlatego postanowiła rozszerzyć LN od 2025 r.

Jest wstępny kalendarz nowej Ligi Narodów

Najważniejsza zmiana w Lidze Narodów to taka, że od przyszłego roku liczba uczestników zostanie zwiększona z 16 drużyn do 18. FIVB potwierdziła wszystkie zespoły. Nikt z tegorocznych uczestników nie spadł. U mężczyzn po roku wraca reprezentacja Chin. Do tego awans wywalczyła drużyna Ukrainy.

Zniknie też podział drużyn na dwie kategorie - stałych uczestników i pretendentów. Wszyscy będą zagrożeni spadkiem. Najsłabsza reprezentacja LN 2025 zostanie zdegradowana na drugi poziom międzynarodowych rozgrywek, czyli Challenger Cup, a jej miejsce zajmie najwyżej sklasyfikowany zespół w światowym rankingu, który nie grał w LN 2025.

Ustalono już terminarz męskiej LN na przyszły rok. Pierwszy turniej zacznie się 11 czerwca. Następny za dwa tygodnie, czyli 25 czerwca. Trzeci turniej w ramach fazy zasadniczej rozpocznie się 16 lipca. Finały zaplanowano na okres 30 lipca - 3 sierpnia 2025 r.

W jednym tygodniu odbędą się trzy turnieje jednocześnie, w każdym weźmie udział po sześć zespołów, zagrają one po cztery mecze. Liczba dni meczowych została zmniejszona z sześciu do pięciu.

Zwiększy się liczba meczów w całym cyklu rozgrywek. W fazie zasadniczej będziemy mogli obejrzeć łącznie 216 spotkań. Razem z turniejem finałowym zostaną rozegrane w sumie 232 mecze. Nie zmienia się za to liczba meczów do rozegrania potrzebnych do zwycięstwa w LN - 12 w fazie zasadniczej, ćwierćfinał, półfinał i finał.

Nie ustalono jeszcze gospodarzy poszczególnych turniejów i finałów.

Wstępny terminarz Ligi Narodów siatkarzy 2025:

Pierwszy turniej: 11-15 czerwca

Drugi turniej: 25-29 czerwca

Trzeci turniej: 16-20 lipca

Finały: 30 lipca - 3 sierpnia

Liga Narodów 2025 będzie najważniejszym testem przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata.