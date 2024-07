Gwiazda reprezentacji Polski zmienia klub. Bomba wewnątrz PlusLigi tuż przed IO

Bartosz Bednorz to jedna z czołowych postaci w reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Przyjmujący przygotowuje się obecnie do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Choć trener nie ogłosił jeszcze składu, 29-latek z pewnością liczy na powołanie. W meczu o brąz Ligi Narodów ze Słowenią niespodziewanie go jednak zabrakło. Tymczasem w środę napłynęły przełomowe informacje ws. jego dalszej kariery klubowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

Bartosz Bednorz oficjalnie siatkarzem Asseco Resovii Rzeszów

Ostatnie półtora roku Bednorz spędził w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, do której dołączył w styczniu zeszłego roku z chińskiego Shanghai Bright. Razem z ekipą z Opolszczyzny sięgnął po Ligę Mistrzów, a także wicemistrzostwo kraju, Puchar i Superpuchar Polski. Ostatni sezon ZAKSA skończyła jednak na rekordowo słabym 10. miejscu w Plus Lidze, a z zespołem pożegnał się Aleksander Śliwka, który odszedł do japońskiego Suntory Sunbirds oraz Łukasz Kaczmarek. Ten z kolei dołączył do Jastrzębskiego Węgla. W ich ślady poszedł także Bednorz.

W środę transfer oficjalnie ogłosiła Asseco Resovia Rzeszów. Wiadomość przekazała w mediach społecznościowych.

Poprzedni sezon Asseco Resovia zakończyła tuż za podium. W starciu o trzecie miejsce w Plus Lidze dwukrotnie uległa Projektowi Warszawa. Teraz kompletuje kadrę, która pozwoli jej znów zająć miejsce w pierwszej trójce. Wcześniej dołączyli do niej Patryk Niemiec i Dawid Woch, a także trener Tuomas Sammelvuo, z którym Bednorz miał okazję pracować w ZAKSIE.

Bartosz Bednorz w przeszłości występował także w AZS-ie Częstochowa, AZS-ie Olsztyn, Skrze Bełchatów, Azimut Leo Shoes Modena oraz Zenicie Kazań. Mistrzostwo Polski zdobył tylko raz w 2018 r. w barwach Skry. Z reprezentacją Polski sięgnął zaś po mistrzostwo Europy, a także komplet medali Ligi Narodów.