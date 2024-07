Polscy siatkarze poznali ostatniego rywala!

Siatkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do startu w igrzyskach olimpijskich. Choć Biało-Czerwoni są potentatem, to na sukces w tej imprezie czekają od 1976 roku. Wtedy do złotego medalu Polaków doprowadził Hubert Wagner. Memoriał jego imienia jest jedną z ostatnich okazji dla polskich siatkarzy, żeby przygotować się do gry w Paryżu. Poznaliśmy już wszystkich rywali reprezentacji Polski.

