Szef PZPS ujawnia, których siatkarzy skreśli Grbić. Oni nie pojadą na igrzyska

Polscy siatkarze nie obronili złota Ligi Narodów. W decydującym o finale starciu ulegli 2:3 Francji. Jednak nie wyjechali z imprezy z pustymi rękoma. Wywalczyli brązowy krążek po tym, jak pokonali 3:1 Słowenię. Teraz przed nimi najważniejsza impreza sezonu - igrzyska olimpijskie. I nie ulega wątpliwości, że Biało-Czerwoni będą faworytami. Postarają się przede wszystkim przełamać klątwę ćwierćfinałów. Właśnie na tym etapie rywalizacji kończyli pięć ostatnich startów na igrzyskach.

Wciąż nie wiadomo jednak, kto będzie miał okazję powalczyć o medal. Nikola Grbić nie ogłosił kadry na event w Paryżu i wiele wskazuje na to, że zrobi to dopiero na początku przyszłego tygodnia. - Wszyscy zdają sobie sprawę, że to są ostatnie szanse, żeby pokazać trenerowi, że może na nich postawić. Ja już jestem zmęczony tym procesem, więc wiem, że moi koledzy również - mówił Bartosz Kurek. Rąbka tajemnicy w sprawie powołań uchylił jednak Sebastian Świderski.

Sebastian Świderski ujawnia. Ci siatkarze nie pojadą na igrzyska

Były reprezentant Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej był gościem programu "Misja Sportu". W trakcie rozmowy zdradził nieco więcej na temat decyzji personalnych Grbicia. Już wcześniej wiadomo było, że do Paryża nie pojedzie Marcin Komenda. - Nie jest to tajemnicą, bo nastąpiło to oficjalnie. Marcin Komenda odszedł od grupy, pożegnaliśmy go. Bardzo ładnie to wyglądało. Zostało szesnastu - mówiło źródło TVP Sport.

Kto jeszcze może spodziewać się braku powołania na igrzyska? Świderski ujawnił, że mogą to być atakujący, środkowy i libero. Wszystko dlatego, że do Paryża najprawdopodobniej pojedzie komplet przyjmujących. - Na 99 procent, z tego co mówił [Grbić, przyp. red.], zabierze do Paryża pięciu przyjmujących, więc w tej grupie znajdzie się ten dodatkowy zawodnik - mówił prezes PZPS. Grbić będzie mógł zabrać do Paryża 12 zawodników i jednego rezerwowego. I tym rezerwowym będzie najprawdopodobniej przyjmujący.

Działacz ujawnił też, kto z przyjmujących jest niemal pewny gry w pierwszym składzie. - Na tej pozycji wydaje się, że Leon i Fornal powinni być pierwszą parą. Kto uplasuje się za nimi, o tym pewnie zdecydują treningi, walka może się toczyć do ostatniej chwili - dodawał.

O tym, kto ostatecznie otrzyma powołanie, przekonamy się w najbliższych dniach. - Do PKOL-u powinniśmy zgłosić składy do 8 lipca. Dopuszczone jest dokonanie zmiany jeszcze na miejscu w Paryżu - dodawał prezes PZPS.

Ostatni test dla Polaków

Teraz przed kadrowiczami jeden z ostatnich sprawdzianów przed igrzyskami. W dniach 12-14 lipca zostanie rozegrany Memoriał Huberta Wagnera w Krakowie. Biało-czerwoni zagrają wtedy z Niemcami i Słowenią. Miał być jeszcze jeden uczestnik igrzysk, ale nie potwierdzono żadnej drużyny. Z kolei na imprezie w Paryżu Polacy zagrają w grupie z Brazylią, Włochami i Egiptem. Znamy już godziny, o których rozegrane zostaną te spotkania.