Reprezentacja Polski nie będzie miała szans obronić zdobytej przed rokiem Ligi Narodów. W 2023 roku w finałowym spotkaniu biało-czerwoni pokonali Stany Zjednoczone 3:1. MVP tamtego starcia został Paweł Zatorski. Tym razem podopieczni Nikoli Grbicia muszą zadowolić się grą o trzecie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa z brązowym medalem PlusLigi. Bartłomiej Bołądź: Zdecydowała zagrywka

Zadecydował tie-break. Polacy nie zagrają w finale Ligi Narodów

Wszystko przez niezwykle emocjonujący półfinał przeciwko Francji. Mistrzowie olimpijscy jawili się jako bardzo trudny do pokonania przeciwnik. W ćwierćfinale rozprawili się z mistrzami świata Włochami. Tym razem chcieli wygrać z wicemistrzami globu.

Biało-czerwoni wygrali wojnę nerwów w końcówce pierwszego seta i objęli prowadzenie w sobotnim spotkaniu. To było preludium do dalszych wydarzeń. Praktycznie każda partia w łódzkiej Atlas Arenie była bardzo wyrównana. Drugi i trzeci set padł łupem Francuzów.

W czwartej partii Polacy potrafili wrócić do gry i doprowadzić do tie-breaka. Piąty, decydujący set był prawdziwym horrorem. Polacy mieli aż dwie piłki meczowe, ale za każdym razem Francuzi doprowadzali do wyrównania. Biało-czerwonym także udało się obronić meczbola, ale ostatnie słowo należało do "Trójkolorowych". Wygrali 18:16 i w całym meczu 3:2.

Liga Narodów 2024. O której grają dzisiaj siatkarze mecz o 3. miejsce? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Porażka z Francją oznacza, że biało-czerwoni zagrają w meczu o trzecie miejsce. Ich rywalami będą przegrani z drugiego półfinału - Słoweńcy, którzy przegrali niespodziewanie aż 0:3 z Japonią. Mecz Polska - Słowenia o trzecie miejsce w siatkarskiej Lidze Narodów rozpocznie się w niedzielę 30 czerwca o 17:00 w Atlas Arenie w Łodzi. Transmisja z meczu na otwartym kanale Polsatu, a także na Polsacie Sport 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. My z kolei zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.