Polscy siatkarze poznali potencjalnych rywali na igrzyskach! Kapitalne wieści

Do tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu reprezentacja Polski podchodzi jako najsilniejsza od lat i z wiarą, że to jest wreszcie ten rok, w którym uda się przejść ćwierćfinał. W zeszłym roku biało-czerwoni zdominowali międzynarodową siatkówkę, triumfując w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i turnieju kwalifikacyjnym do IO. W tym roku zajęli drugie miejsce w fazie zasadniczej LN.

Polacy w dogodnej sytuacji przed losowaniem IO

Zanim wystartuje turniej finałowy Ligi Narodów, którego Polska będzie gospodarzem, odbędzie się losowanie fazy grupowej turnieju olimpijskiego. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zorganizuje ceremonię losowania w Łodzi. W tutejszej Atlas Arenie osiem najlepszych drużyn powalczy o końcowy triumf w LN.

Sytuacja Polski w losowaniu jest bardzo korzystna, bowiem będzie jedną z trzech rozstawionych reprezentacji. Pozwala jej na to pozycja w rankingu FIVB, w którym prowadzi z dość dużą przewagą nad resztą. Ma prawie 70 punktów więcej od wicelidera, Japonii, która także będzie rozstawiona w losowaniu. Trzecim rozstawionym zespołem jest Francja z racji bycia gospodarzem.

Te trzy ekipy zajmą pierwsze pozycje w poszczególnych grupach. Dzięki temu w teorii będą mieć najlepszy terminarz fazy grupowej turnieju olimpijskiego. Kolejne reprezentacje zostały podzielone na koszyki na podstawie pozycji w rankingu i będą rozlosowane.

Niezależnie od tego, na kogo biało-czerwoni trafią, będą jednym z głównych kandydatów do olimpijskiego złota.

W ostatnich pięciu turniejach na IO Polacy odpadali w ćwierćfinale. Do tej pory tylko raz stanęli na olimpijskim podium, kiedy w 1976 r. zdobyli złoto w Montrealu.

Losowanie grup turnieju olimpijskiego siatkarzy odbędzie się w środę (26 czerwca) o godzinie 18:00. Transmisja na kanale YouTube Volleyball World.

W czwartek ruszy turniej finałowy LN. W ćwierćfinale Polska zagra Brazylią. Ten mecz zostanie rozegrany 27 czerwca o godzinie 20:00.

Koszyki przed losowaniem fazy grupowej turnieju olimpijskiego siatkarzy:

Drużyny rozstawione: Francja (gospodarz), Polska (lider rankingu FIVB), Japonia (wicelider rankingu FIVB)

1. koszyk: Słowenia, Włochy, USA

2. koszyk: Brazylia, Argentyna, Kanada

3. koszyk: Serbia, Niemcy, Egipt

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu rozlosowano grupy turnieju siatkarek. Polki zmierzą się z Brazylią, Japonią i Kenią.