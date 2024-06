Szalony punkt polskich siatkarek! Komentator nie mógł uwierzyć [WIDEO]

Reprezentacja Polski siatkarek stoi przed wielką szansą, by sięgnąć po pierwszy w historii medal Ligi Narodów kobiet. W meczu o trzecie miejsce w Bangkoku zawodniczki Stefano Lavariniego grają z Brazylią. Pod koniec pierwszego seta kibice byli świadkami zupełnie niecodziennej akcji. Polki z dużą ofiarnością zdobyły arcyważny punkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo jeszcze pomoże Portugalii

Co to było! Ależ akcja Polek w meczu o brąz Ligi Narodów

Do sytuacji doszło przy stanie 20:17 dla Polek. Brazylijki obroniły jeden z naszych ataków i oddały piłkę za darmo na naszą stronę. Niestety w tamtym momencie potknęła się Katarzyna Wenerska i upadła na parkiet. Nie zauważyła tego przyjmująca Magdalena Jurczyk i mimo to odegrała właśnie do niej. Wenerskiej to jednak nie przeszkodziło.

Nasza rozgrywająca, siedząc, wystawiła sposobem dolnym na skrzydło. Tam do uderzenia złożyła się Malwina Smarzek. Piłka odbiła się od rąk blokujących i punkt przyznano Biało-Czerwonym. - O proszę! - mówił z niedowierzaniem angielski komentator i zaczął się głośno śmiać.

Pierwszego seta Polki zakończyły zwycięstwem 25:21. W drugim niestety przegrały 26:28 i jest 1:1. Po zakończeniu meczu z Brazylią o złoto zmierzą reprezentacje Japonii oraz Włoch. To właśnie siatkarkom z Italii nasze zawodniczki uległy w półfinale 0:3.