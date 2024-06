Kosmiczny mecz Polek! Najpotężniejsza drużyna świata na kolanach! Mamy medal!

Od piątku do niedzieli polskie siatkarki zaliczyły prawdziwą emocjonalną przejażdżkę kolejką górską. Od euforii po wyszarpanym zwycięstwie w ćwierćfinale, przez sromotne lanie w kolejnym meczu, po wielką radość w niedzielę po kolejnym horrorze. Rok temu stanęły na podium w imprezie o randze światowej po raz pierwszy od 55 lat. Na powtórkę potrzebowały zaledwie 12 miesięcy.

Mistrzynie odradzania się. 0:3 i 3:2 - historia lubi się powtarzać

Biało-Czerwone zostawiły w piątek serca na parkiecie w Bangkoku, by odesłać do domu mistrzynie Europy Turczynki, zwyciężając 3:2. Na odpoczynek przed półfinałem miały zaledwie kilkanaście godzin i wyraźnie nie zdołały dojść do siebie. Zostały zdeklasowane przez świetnie dysponowane Włoszki, wiceliderki rankingu, przegrywając gładko 0:3. W żadnej partii nie zdołały zdobyć nawet 20 punktów. A już 24 godziny później musiały się zmierzyć w meczu o trzecie miejsce z Brazylijkami. Bardzo trudne zadanie? Na pewno. Ale Polki pokazały, że dla nich w pełni wykonalne.

Liderki światowego rankingu, dwukrotne mistrzynie olimpijskie i pięciokrotne medalistki igrzysk oraz zdobywczynie pięciu medali mistrzostw świata - tak w skrócie przedstawia się dorobek Brazylijek. Ostatnio były na takiej fali, że nikt nie chciał na nie trafić. Ale że nie są maszynami, to pokazał już półfinał z Japonkami. Ekipa trenera Ze Roberto wyraźnie nie miała w sobotę najlepszego dnia, a Japonki zagrały świetnie i niespodziewanie wygrały 3:2.

Biało-Czerwone nie wspominały zaś dobrze poprzedniego pojedynku z drużyną z Ameryki Południowej - 11 dni temu w fazie interkontynentalnej wyraźnie im nie szło i błyszczącym przeciwniczkom uległy 1:3. Ale Polki pokazały teraz, że tamto spotkanie to już przeszłość, a one same są mistrzyniami odradzania się. Zrobiły to już też rok temu. Wtedy też gładko przegrały w półfinale LN z Chinkami 0:3, by w spotkaniu o trzecie miejsce pokonać po pięciosetowym dreszczowcu Amerykanki. Historia lubi się powtarzać i w takim wydaniu niech powtarza się jak najczęściej.

Cenne zmiany i ostre słowa rzucane pod nosem

Niedzielny mecz początkowo przebiegał pod znakiem niewykorzystanych szans Polek. Nieraz złościły się same na siebie, bo miały piłkę na wyciągnięcie ręki, ale ich wysiłki nie dawały efektu w postaci kontrataków czy punktów. Rywalki odskoczyły na 11:7, ale m.in. po dwóch blokach Natalii Mędrzyk po chwili był już remis 14:14. Ze Roberto brał przerwę za przerwą, ale pomagało to tylko na chwilę. Polki jednak również miały swoje kłopoty - problemy ze skończeniem akcji dotyczyły przede wszystkim Magdaleny Stysiak. Stefano Lavarini skorzystał z podwójnej zmiany i okazało się to świetną decyzją - Katarzyna Wenerska i Malwina Smarzek były dużym wzmocnieniem. To one były gwiazdami bardzo długiej akcji, w której pierwsza rozgrywała na siedząco, a druga tuż po skończeniu piłki też usiadła.

W kolejnej partii Biało-Czerwone głównie goniły wynik. U Brazylijek doszło do kilku zmian i gra zaczęła się im lepiej kleić. Wciąż nie mogły się zaś zgrać Joanna Wołosz ze Stysiak.

- Musicie być cierpliwe, szukać rozwiązań - mówił podniesionym głosem Lavarini podczas przerwy przy wyniku 10:13.

Po chwili znów zdecydował się na podwójną zmianę i Wenerska zaczęła od asa, ale po kilku minutach nastąpił już powrót do pierwotnego ustawienia. Dobre momenty miała Agnieszka Korneluk, cały czas brylowała Martyna Łukasik, ale były też nieporozumienia i błędy, które rywalki szybko wykorzystywały. Polki były wtedy na siebie wściekłe i trudno im się dziwić - miały dwie piłki setowe. Pierwszą z nich zyskały po bardzo efektownej akcji, którą zwieńczyła Stysiak. Drugą taką okazję po swojej stronie wykorzystały zaś rywalki, wśród których najmocniejszymi ogniwami były Ana Cristina i tradycyjnie Gabi. Zawodniczkom Lavariniego zostało zaś rzucanie ostrych słów pod nosem.

Czyrniańska z wejściem smoka. Brazylijki zderzyły się z polską ścianą

Te zmarnowane szanse jednak tylko je zmobilizowały. Po bloku Korneluk w trzecim secie było już 3:0. Ale nie wszystko od razu się układało - kilka błędów odwróciło sytuację i po paru minutach przegrywały już 4:6. Wtedy Lavarini zdecydował się na ważną zmianę - bardzo dobrze sprawującą się w dwóch wcześniejszych setach Mędrzyk, która teraz miała kłopoty z przyjęciem, zastąpiła Martyna Czyrniańska.

20-letnia przyjmująca zaliczyła świetne wejście z ławki już w ćwierćfinale. W półfinale zaś wyszła w pierwszej szóstce, ale szybko została zmieniona. Szkoleniowiec po chwili dał jej jeszcze jedną szansę, to też nie pomogło. Teraz ponownie zaczęła jako rezerwowa i szybko pokazała, że w takiej roli czuje się znacznie lepiej. Razem z Łukasik w trzecim secie szalały w ofensywie, a ta druga dokładała jeszcze świetną grę w obronie. Włączyła się do tego reszta Polek i dzięki temu od połowy seta kontrolowały sytuację do końca.

Ale że nie można zbyt szybko skreślać Brazylijek pokazała czwarta partia. Biało-Czerwone prowadziły 10:5, ale rywalki mozolnie odrabiały straty w imponującym stylu. Wyczyniały cuda w obronie, a Polki miały wielkie kłopoty ze skończeniem ataku. Lavarini próbował zmian - niewiele dała ani ta podwójna, ani ponowne wejście Mędrzyk. A Brazylijki grały śpiewająco.

Mówiliśmy już o umiejętności odradzania się Polek? To powiedzmy raz jeszcze. Bo w tie-breaku znów dały show. Wróciła z nowymi siłami Czyrniańska, ale ten fragment seta stał przede wszystkim pod znakiem bloku i ofiarnych obron. Biało-Czerwone ponownie prowadziły 10:5, ale tym razem nie dały rywalkom szansy na kolejny powrót. I po ostatnim punkcie to one mogły wznieść ręce w geście zwycięstwa.

Drugie podium pod wodzą Lavariniego, pokonanie liderek światowego rankingu, z którymi spotkają się w fazie grupowej igrzysk w Paryżu - wymarzony scenariusz przed najważniejszą imprezą tego roku. A cały przebieg turnieju finałowego LN sprawił, że ten brązowy medal, który Polki otrzymają podczas uroczystego zakończenia imprezy Bangkoku, jest jak złoto.