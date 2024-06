Polki skrzywdzone po niesamowitym meczu. Teraz ujawniają kulisy

Włoszki wygrały z Polkami 3:0 (25:18, 25:17, 25:12) i były od nich skuteczniejsze niemal w każdym elemencie. Polski zespół prowadził tylko dwukrotnie - na początku pierwszego i trzeciego seta, ale w końcówkach wszystkich trzech partii nawet nie zbliżył się do przeciwniczek. W efekcie nie miał szans powalczyć o awans do finału tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Lewandowski musi odejść? Tomasz Kłos rozwiewa wątpliwości

Niesmak po decyzji, która skrzywdziła Polki. One przyznają uczciwie: "Nie możemy na to zwalać winy"

Nieco niesmaku już przed meczem przyniosła decyzja organizatorów. Doszło do zamiany terminami obu meczów półfinałowych, przez co Polki, choć grały najpóźniej, w piątek wieczorem, zaczynały sobotnią rywalizację z Włoszkami - o 12:00 czasu polskiego. To dość absurdalne, bo Brazylijki i Japonki, które rozegrały swoje mecze ćwierćfinałowe w czwartek i miały dzień odpoczynku, grały dopiero w drugim półfinale o 15:30 czasu polskiego. O tym, że ten ruch najprawdopodobniej miał dogodzić interesowi telewizji transmitujących także mecze Ligi Narodów siatkarzy, pisaliśmy tutaj.

Co Polki myślą o tej decyzji i czy mniej czasu na regenerację wpłynęło na jakość ich gry z Włoszkami? - Myślę, że miało to jakieś znaczenie, ponieważ nie miałyśmy za dużo czasu, żeby odpocząć - mówi Magdalena Jurczyk. - Nie możemy jednak też zwalać na to winy, bo Włoszki były od nas lepsze w każdym elemencie. Musimy się z tym pogodzić i walczyć o brąz - przyznaje jednak uczciwie środkowa kadry.

- Nie da się ukryć, że to było widać przez wszystkie trzy sety: brak regeneracji miał duży wpływ na ten mecz. Natomiast jak zawsze w takiej sytuacji, nie można zwalać na to wszystkiego, co się stało. Dzisiejszy mecz był po prostu słaby, bardzo słaby w naszym wykonaniu - ocenia przyjmująca Natalia Mędrzyk.

Wygrana z Turcją wyczerpała Polki fizycznie i psychicznie. "To zmęczenie było widać"

Gdyby Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) i organizatorzy turnieju finałowego w Tajlandii, pozostawili mecz Polek z Włoszkami w późniejszym terminie, drużyna Stefano Lavariniego zyskałaby trzy i pół godziny większego spokoju w sobotni poranek przed półfinałem. Zespół miałby też inne nastawienie po ćwierćfinale z Turcją, a w takich okolicznościach wszystko odbywało się w dużym biegu, żeby zapewnić siatkarkom jak najwięcej czasu na odpoczynek. Niestety, wyraźnie go nie wystarczyło.

Jeszcze większym czynnikiem w tym kontekście była jednak na pewno długość i intensywność meczu z Turczynkami. Polki były zmęczone nie tylko fizycznie, ale i wyczerpane psychicznie po sporych emocjach pozostawionych na boisku. - Każda z nas czuła jeszcze w nogach mecz z Turcją. Było to naprawdę ciężkie spotkanie. Walczyłyśmy bardzo długo i cieszy, że wygrałyśmy, ale dzień później ciężko nam się było zebrać na ten mecz półfinałowy - wskazuje Jurczyk.

- Piątkowy mecz był bardzo emocjonalny, długi i to zmęczenie było widać z Włoszkami. Dalej mamy jednak do zdobycia medal. Teraz mamy trochę czasu na regenerację i wykorzystamy go najlepiej, jak tylko potrafimy - zapewnia Mędrzyk.

Jurczyk zasnęła o 3:30, Mędrzyk o 2:00. Oby przed meczem o brąz czasu na regenerację już wystarczyło

Jak przebiegała krótka regeneracja Polek w nocy z piątku na sobotę? - Po takim meczu pełnym emocji na pewno każda z dziewczyn miała problem, żeby zasnąć. Ja położyłam się wcześnie. Nie powiem, że od razu po północy, bo czekała mnie jeszcze wizyta u fizjo, ale i tak długo nie mogłam spać. Emocje były gdzieś w środku i dopiero o 3:30 udało się zasnąć. Bardzo późno, ale nie narzekam, bo w ciągu dnia później też pojawił się czas na drzemkę. Byłyśmy dzisiaj słabszym zespołem i naprawdę nie chcę się tłumaczyć zmęczeniem. Włoszki wygrały zasłużenie - podkreśla jeszcze raz Magdalena Jurczyk.

- Po takich wieczornych meczach większość z nas zasypia gdzieś około drugiej w nocy. Byłyśmy w łóżkach po pierwszej i żeby się wyciszyć potrzeba jakichś dodatkowych suplementów. Nie jest to takie łatwe, zwłaszcza że trzeba było wstać na ósmą, bo przed meczem miałyśmy jeszcze odprawę wideo - opisuje Natalia Mędrzyk.

Oby tym razem czasu na regenerację było wystarczająco. Koniec meczu z Włoszkami i planowany początek spotkania o trzecie miejsce dzieli więcej, bo blisko 21 i pół godziny. Rywalizację o brąz Ligi Narodów zaplanowano na godzinę 12:00 czasu polskiego w niedzielę. Polki zmierzą się z Brazylijkami, które po tie-breaku przegrały swój półfinał z Japonkami. Przypomnijmy, że dla polskich siatkarek ten mecz to szansa na drugi z rzędu medal Ligi Narodów - rok temu też grały o brąz i wyrwały go Amerykankom w pięciosetowym horrorze w Arlington. Relacja na żywo ze spotkania z Brazylią na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.