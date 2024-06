Ależ sensacja w Lidze Narodów. Gigant nie zagra w turnieju finałowym

Reprezentacja USA od lat uchodzi za jedną z najlepszych drużyn na świecie w męskiej siatkówce. Nic w tym dziwnego, ponieważ w 2022 i 2023 Amerykanie zdobyli srebrne medale Ligi Narodów, a w zeszłym roku przegrali w finale 1:3 z Polską. W obecnym sezonie reprezentacyjnym nie mają jednak wielu powodów do zadowolenia.

USA nie zagra w finałach Ligi Narodów. Turniej w Łodzi bez wicemistrzów

Amerykanie od początku obecnej edycji radzili sobie słabo i przed sobotnimi zmaganiami mieli na koncie pięć zwycięstw i pięć porażek. Pomimo tego zachowywali jednak szansę na awans do finałowej ósemki i udział w turnieju finałowym. Do tego potrzebowali wygranej z Niemcami.

Finalnie reprezentacja USA wypełniła swoje zadanie wzorowo i ograła zespół Michała Winiarskiego 3:1. Dzięki temu wciąż liczyła się w walce o górną część tabeli. Plany Amerykanom pokrzyżowali jednak ich główni rywale - Argentyńczycy. Zespół, który wczoraj zapewnił sobie miejsce na igrzyskach olimpijskich chociaż przegrał 0:3 z Polską, tym razem był lepszy od Bułgarów.

Argentyna z Bułgarią zwyciężyła 3:0 i jednocześnie pogrzebała szansę USA na awans do czołowej ósemki. Co prawda Amerykanie mogą jeszcze zrównać się punktami z rywalami z Ameryki Południowej, ale już na pewno nie będą mieli od nich lepszego bilansu setów. Oznacza to, że żegnają się z Ligą Narodów. Wiemy, że USA w tym sezonie traktuje Ligę Narodów po macoszemu i wystawiani są też siatkarze z drugiego szeregu, ale z drugiej strony Polacy też często w Lidze Narodów dokonywali przeglądu kadr, a mimo to udawało im się grać w turnieju finałowym. Ba w 2019 roku zdobyliśmy brązowy medal grając rezerwami.

Zeszłoroczni finaliści nie zagrają więc w turnieju finałowym w Łodzi, który zaplanowano na 27-30 czerwca 2024. Na ten moment pewny awans do finałów mają już Polska, Słowenia, Włochy, Kanada, Japonia, Francja i Brazylia. Argentyna wciąż musi drżeć przed Kubą, która zajmuje dziewiąte miejsce.