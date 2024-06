Deklasacja w meczu Włochy - Polska. Poznaliśmy finalistki Ligi Narodów

Niemoc w ataku, niemoc w obronie, proste błędy - zbyt wiele złego było w grze polskich siatkarek, by nie tylko wygrać z Włoszkami, ale i mocniej im się postawić. Trener Stefano Lavarini próbował zmian i spokojnych rozmów podczas przerw, ale to zdecydowanie nie był dzień jego drużyny. W przeciwieństwie do Paoli Egonu.

Niespełna dobę wcześniej zarówno szkoleniowiec, jak i Biało-Czerwone mieli wiele powodów do radości po bardzo cennym zwycięstwie. Ćwierćfinał z Turczynkami, które w przeszłości nieraz zamykały im drogę do marzeń w różnych turniejach, też nie zaczął się dobrze. Teraz w pięciosetowym dreszczowcu nie było idealnie - słabsze i lepsze momenty przeplatały się, ale na koniec górą były Polki.

Rozgrywały one ostatni z ćwierćfinałów, ale organizatorzy wyznaczyli półfinał z ich udziałem jako pierwszy. Mimo że będące w obsadzie drugiego Japonki i Brazylijki przepustkę do strefy medalowej wywalczyły już w czwartek.

Włoszki to nie tylko brązowe medalistki MŚ sprzed dwóch lat. Wygrały wtedy także LN, a obecnie są wiceliderkami światowego rankingu. Polki pokonały je co prawda w trzech ostatnich meczach (w pojedynkach pod szyldem FIVB bilans wynosił przed sobotnim spotkaniem 7-11), ale warto od razu zaznaczyć, że w dwóch spotkaniach LN w fazie interkontynentalnej ekipa z Italii występowała w rezerwowym składzie.

Zapamiętane na długo w polskiej siatkówce zostanie zaś wrześniowe zwycięstwo 3:1, dzięki któremu drużyna Lavariniego zapewniła sobie awans na igrzyska w Paryżu. Pierwszy od 2008 roku. Wtedy Włoszki nie były w najmocniejszym możliwym zestawieniu - brakowało w ich szeregach tej największej gwiazdy - Paoli Egonu. Rewelacyjna atakująca była skonfliktowana z trenerem Davide Mazzantim. Za nieudany sezon szkoleniowiec zapłacił posadą, a jego miejsce zajął słynny Argentyńczyk Julio Velasco, któremu pomaga m.in. Lorenzo Bernardi.

Jak ważna jest Egonu nie trzeba żadnemu kibicowi siatkówki tłumaczyć. W wygranym gładko 3:0 ćwierćfinale z Amerykankami błyszczała najmocniej i dzień później to kontynuowała. Charyzmatyczna 25-latka kolejnymi strzałami ze skrzydła odbierała stopniowo wszelkie nadzieje Polkom.

Od początku meczu po stronie Biało-Czerwonych z atakiem nie było dobrze. Najpierw zepsuta próba Magdaleny Stysiak, potem blok na Martynie Czyrniańskiej. Atakująca w piątek słabiej zaczęła, ale z czasem wróciła na właściwe tory. Przyjmująca z kolei weszła wtedy z ławki i miała bardzo duży wkład w zwycięstwo. W sobotę obie jednak nie mogły znaleźć sposobu na przebicie się do parkietu po drugiej stronie boiska.

Pierwsza stracona seria punktów - Polki prowadząc 5:3, po kilku minutach przegrywały 5:8. To wtedy Lavarini ściągnął na chwilę Czyrniańską, wprowadzając debiutującą w tym sezonie Olivię Różański. Ta ostatnia pauzowała wcześniej dłużej z powodu kłopotów zdrowotnych. Po kilku minutach Czyrniańska wróciła na boisko, ale opuściła je już na stałe po przegraniu pierwszej partii.

Szkoleniowiec Biało-Czerownych po raz pierwszy poprosił o czas już przy stanie 5:7, następnie przy wyniku 9:14. Spokojnie tłumaczył zawodniczkom wszystko i apelował o lepsze dobieranie rozwiązań w ataku i większą agresję w bloku i obronie. Ale nic nie pomagało. Ani kolejne przemowy włoskiego trenera, ani wiele zmian. Jedynie Natalia Mędrzyk, która zastąpiła Czyrniańską, radziła sobie nieco lepiej, ale to było za mało. Tak samo jak przebłyski Justyny Łukasik.

Włoszki, z Egonu i Myriam Syllą na czele, z kolei szły jak burza. Zdarzały im się sporadycznie błędy, ale im dłużej trwał mecz, tym skuteczniejsze były i bardziej obnażały słabość Polek. Tym ostatnim zostaje wyczyszczenie głów przed niedzielnym pojedynkiem o trzecie miejsce.