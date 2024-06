Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet jest w świetnej formie podczas trwającej Ligi Narodów. Zmagania grupowe zakończyła tylko z dwoma porażkami i pewnie awansowała do ćwierćfinału. Tam czekało ją starcie z mistrzyniami Europy Turcją. Nasze siatkarki znów zachwyciły i wygrały 3:2 (20:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:11). "To ich najważniejsze zwycięstwo w tym roku, ale także jedno z najpiękniejszych w ostatnich kilku sezonach" - napisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Liga Narodów. Kiedy Polki grają w półfinale? [Wyniki na żywo]

Teraz Polki czeka rywalizacja w półfinale Ligi Narodów. Tam zmierzą się z Włoszkami. Ekipa Stefano Lavariniego już raz pokonała rywalki w tegorocznej edycji turnieju. W fazie grupowej rozbiła je 3:0. Łącznie w sześciu ostatnich meczach Włoszki triumfowały tylko dwukrotnie.

Teraz zadanie nie będzie jednak należało do łatwych, ponieważ podobnie jak Polki są w bardzo dobrej dyspozycji i do tej pory przegrały tylko dwa razy. W ćwierćfinale nie dały żadnych szans Amerykankom i pewnie wygrały 3:0. Reprezentacja Polski z pewnością zrobi wszystko, aby wygrać nadchodzące spotkanie, ponieważ stoi przed ogromną szansą na osiągnięcie najlepszego wyniku w historii występów w Lidze Narodów, jakim byłby awans do finału. Aktualnie największym wyczynem Polek w tych rozgrywkach jest brązowy medal w zeszłorocznej edycji.

W drugim półfinałowym spotkaniu Brazylia zmierzy się z Japonią. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30.

Liga Narodów. Kiedy mecz Polska - Włochy? O której siatkówka kobiet dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Starcie reprezentacji Polski z Włochami odbędzie się w sobotę o godzinie 12:00. Będzie można je obejrzeć na antenie Polsatu oraz Polsatu Sport 1. Transmisja będzie również dostępna na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.