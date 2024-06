Bajka! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po wygranej Polaków z Włochami

Reprezentacja Polski ma za sobą solidne dwa turnieje Ligi Narodów. Odniosła sześć zwycięstw, a przegrała dwukrotnie. Najpierw uległa Słowenii (0:3), a następnie Brazylii (1:3). Przez to biało-czerwoni spadli na czwarte miejsce w tabeli. Mimo wszystko ich głównym celem jest obrona złota - taki właśnie krążek wywalczyli przed rokiem. I w środę zrobili kolejny krok, by zrealizować marzenie. Tego dnia rozpoczęli trzeci turniej Ligi Narodów.

Polska odniosła kapitalne zwycięstwo. Spory awans w tabeli

Pierwszym rywalem siatkarzy Nikoli Grbicia byli Włosi. Przeciwnicy znajdowali się nieco wyżej w tabeli, bo na drugim miejscu. W tegorocznej edycji Ligi Narodów ponieśli tylko jedną porażkę. Mimo wszystko trudno było wyłonić faworyta do wygranej. Ostatecznie trzy punkty zgarnęli Polacy i zrobili to w bardzo przekonujący sposób.

Gra od początku była bardzo wyrównana, ale większą inicjatywę wykazywała nasza kadra. Zbudowała sobie jedno, dwu, a następnie i trzypunktową przewagę i próbowała ją utrzymać. Rywale się zbliżali, ale nie na tyle, by nawet wyrównać. Tym samym Biało-Czerwoni wygrali 25:22.

Druga partia miała podobny przebieg. Choć Włosi rozpoczęli ją lepiej, to po kilku minutach wszystko wróciło do normy. Polacy pewnie kroczyli do przodu i zdobywali kolejne punkty. Ostatecznie wygrali 25:21. W trzecim secie o zbudowanie przewagi łatwo nie było. Gra toczyła się punkt za punkt, ale to nasi siatkarze wygrali 25:22 i cały mecz 3:0.

Ten triumf miał też przełożenie na sytuację w tabeli. Polacy awansowali na drugą lokatę z dorobkiem 21 punktów po dziewięciu meczach. Tyle samo punktów ma lider - Słowenia. Włosi z kolei spadli na trzecie miejsce i uzupełniają prowizoryczne podium. Na ich koncie także jest 21 punktów.

Tabela Ligi Narodów po zwycięstwie Polski:

Słowenia - 21 pkt, 9 meczów, 8 zwycięstw, 1 porażka, bilans setów 25:10 Polska - 21 pkt, 9 meczów, 7 zwycięstw, 2 porażki, 22:8 Włochy - 21 pkt, 9 meczów, 7 zwycięstw, 2 porażki, 23:10 Brazylia - 19 pkt, 9 meczów, 6 zwycięstw, 3 porażki, 23:15 Francja - 17 pkt, 9 meczów, 6 zwycięstw, 3 porażki, 22:15 Japonia - 17 pkt, 9 meczów, 6 zwycięstw, 3 porażki, 21:15 Kanada - 15 pkt, 9 meczów, 5 zwycięstw, 4 porażki, 20:17 Kuba - 13 pkt, 9 meczów, 4 zwycięstwa, 5 porażek, 19:20 Serbia - 12 pkt, 9 meczów, 4 zwycięstwa, 5 porażek, 16:19 Niemcy - 12 pkt, 9 meczów, 4 zwycięstwa, 5 porażek, 16:19 Argentyna - 12 pkt, 9 meczów, 4 zwycięstwa, 5 porażek, 17:21 USA - 10 pkt, 9 meczów, 3 zwycięstwa, 6 porażek, 13:20 Holandia - 9 pkt, 9 meczów, 3 zwycięstwa, 6 porażek, 13:22 Bułgaria - 8 pkt, 9 meczów, 3 zwycięstwa, 6 porażek, 12:22 Turcja - 5 pkt, 9 meczów, 1 zwycięstwo, 8 porażek, 11:25 Iran - 4 pkt, 9 meczów, 1 zwycięstwo, 8 porażek, 11:26.

Kolejny mecz Polska rozegra już w piątek 21 czerwca o godzinie 13:00. Jej rywalem będzie Argentyna. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.