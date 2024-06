Prawie połowa z siatkarzy powołanych w tym roku do szerokiego składu reprezentacji Polski żegna się już z marzeniami o igrzyskach w Paryżu. - Nie chcę trzymać tylu zawodników na treningach. To nie ma sensu - mówił niedawno Sport.pl trener Nikola Grbić. Na ostatni turniej Ligi Narodów szkoleniowiec zabrał 17 zawodników i to właśnie między nimi rozegrana zostanie walka o ostateczne miejsca w samolocie do Paryża.

Polacy rozpoczynają ostatni turniej Ligi Narodów. Na pierwszy ogień wielcy rywale z ostatnich lat

W najbliższych dniach biało-czerwoni będą rywalizować w ostatnim turnieju fazy grupowej Ligi Narodów w Lublanie. Polacy niezależnie od miejsca w tabeli i tak wystąpią w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w Łodzi.

Rywalami naszych siatkarzy w Lublanie będą Włosi, Argentyńczycy, Serbowie oraz Kubańczycy. Pierwszy mecz zespół Nikoli Grbicia rozegra z Włochami, a więc zespołem, który był przeciwnikiem naszej ekipy m.in. w finale mistrzostw świata w 2022 roku czy ubiegłorocznych mistrzostw Europy.

Po dwóch turniejach biało-czerwoni zajmują w tabeli Ligi Narodów czwarte miejsce z dwiema porażkami na koncie, a Włosi są wiceliderami - przegrali tylko raz.

Liga Narodów. Kiedy mecz Włochy - Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Początek meczu Polaków z Włochami w słoweńskiej Lublanie zaplanowano na środę 19 czerwca na godzinę 20.30. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat oraz Polsat Sport 1. Transmisja dostępna będzie również na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.