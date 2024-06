Oficjalnie: Selekcjoner reprezentacji Polski ma nowy klub

W drugiej połowie czerwca reprezentacja Polski, ze Stefano Lavarinim na ławce trenerskiej, będzie rywalizować w turnieju finałowym Ligi Narodów. Tam rozpocznie zmagania od ćwierćfinałowego pojedynku z Turczynkami. Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu Lavarini wróci do pracy w sezonie klubowym po tym, jak Fenerbahce Stambuł podjęło decyzję o zakończeniu współpracy. Już wszystko się wyjaśniło co do dalszej przyszłości Lavariniego.

