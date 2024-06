Polki natychmiast odpowiedziały Włoszkom! Tak wygląda tabela Ligi Narodów kobiet

Kobieca reprezentacja Polski znakomicie spisuje się w Lidze Narodów. Rozpoczęła je od ośmiu zwycięstw z rzędu, a dopiero w środę poniosła pierwszą porażkę. Nie ma jednak powodów do wstydu, gdyż uległa liderowi - Brazylii, która zwyciężyła 3:1. Błyskawicznie zawodniczki Stefano Lavarini zrewanżowały się za tę wpadkę i po dwóch dniach pewnie pokonały Dominikanę 3:0.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po zwycięstwie Polek. Kapitalne wieści

Nasza drużyna udowodniła również kapitalną formę w sobotnim starciu z Tajlandią. Pierwszy set zakończył się bez większej historii wynikiem 25:15. Druga odsłona była już dużo bardziej wyrównana, a rywalki nawet kilkukrotnie obejmowały prowadzenie. Ostatecznie w końcówce siatkarki Stefano Lavariniego wykazały się ogromnym doświadczeniem i wygrały 25:23. Imponowały formą zwłaszcza Malwina Smarzek oraz Martyna Czyrniańska, która zanotowała łącznie 18 pkt. "Piękny to był występ" - stwierdził Jakub Balcerzak. Trzecia parta była już tylko potwierdzeniem naszej przewagi i finalnie padł wynik 25:17.

Polska - Tajlandia 3:0 (25:15, 25:23, 25:17)

Liderem tabeli wciąż pozostaje Brazylia, która z dorobkiem 31 pkt ma jednak tylko punkt przewagi nad naszą drużyną. Polki zepchnęły za to na trzecią lokatę Włoszki, które kilka godzin wcześniej pokonały USA 3:1 i na chwilę przeskoczyły naszą reprezentację. Pewne zwycięstwo zanotowała też Kanada, która rozbiła Francję 3:1 i wywalczyła awans na siódmą pozycję. Drugą wygraną w tej edycji zaliczyły za to Bułgarki, które pokonały Dominikanę 3:2 i zbliżyły się do przedostatniej Korei Południowej.

Oto tabela Ligi Narodów po zwycięstwie Polek z Tajlandią:

1. Brazylia - 31 pkt, 11 meczów, bilans 33:9

2. Polska - 30 pkt, 11 meczów, bilans 31:5

3. Włochy- 28 pkt, 11 meczów, bilans 29:9

4. Turcja - 24 pkt, 10 meczów, bilans 27:12

5. Japonia - 22 pkt, 10 meczów, bilans 25:13

6. Chiny - 21 pkt, 10 meczów, bilans 23:12

7. Kanada - 20 pkt, 12 meczów, bilans 24:19

8. USA - 19 pkt, 11 meczów, bilans 24:17

9. Holandia - 18 pkt, 11 meczów, bilans 21:18

10. Dominikana - 10 pkt, 12 meczów, bilans 15:29

11. Serbia - 9 pkt, 10 meczów, bilans 15:23

12. Tajlandia - 7 pkt, 11 meczów, bilans 12:29

13. Francja - 8 pkt, 12 meczów, bilans 10:32

14. Niemcy - 6 pkt, 11 meczów, bilans 11:28

15. Korea Południowa - 6 pkt, 11 meczów, bilans 8:30

16. Bułgaria - 5 pkt, 12 meczów, bilans 11:34

Reprezentacja Polski ma do rozegrania już tylko jedno spotkanie z Chinami. Odbędzie się ono w niedzielę 16 czerwca o godz. 14:30.