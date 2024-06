Mamy to! Polki znowu zachwyciły. Tak wygląda tabela Ligi Narodów kobiet

Od połowy maja reprezentacja Polski kobiet w siatkówce rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów. Forma zawodniczek prowadzonych przez Stefano Lavariniego jest naprawdę godna podziwu. Do niedawna nasza kadra wygrywała dosłownie wszystkie spotkania. Pierwsza porażka przytrafiła się w środę. Polki musiały uznać wyższość fenomenalnych Brazylijek, przegrywając 1:3 (25:22, 17:25, 17:25, 16:25). Zawodniczki z Ameryki Południowej w tym sezonie LN nie zaznały jeszcze goryczy porażki. Za to nasze siatkarki szybko otrząsnęły się po przegranej, co udowodniły w piątek 14 czerwca.

Co za mecz Polek! Po pierwszym secie zdominowały Dominikanę

Biało-czerwone zmierzyły się z reprezentacją Dominikany. Szczególnie emocjonujący był pierwszy set, w którym Polki do objęcia prowadzenia potrzebowały aż 33 punktów! Druga i trzecia partia zakończyły się zdecydowanie szybciej. Siatkarki Lavariniego skrupulatnie realizowały plan na spotkanie, czego zwieńczeniem był triumf 3:0 (33:31, 25:20, 25:16). Mimo to należy docenić rywalki, które do końca nie chciały dać za wygraną. Pomimo słabych początków w niemal w końcówce każdego seta prezentowały się bardzo solidnie.

Był to dziesiąty mecz reprezentacji Polski w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Poza wspomnianą porażką z Brazylią nasze zawodniczki wszystkie pozostałe spotkania wygrywały za trzy punkty, dzięki czemu na ten moment mają ich 27. To daje im pozycje wicelidera. Za to na czele tabeli nadal plasują się niepokonane dotąd Brazylijki. Naszej kadrze do końca fazy grupowej pozostały dwa spotkania - w sobotę zagrają z Tajkami o godz. 11:00 czasu polskiego), a na koniec w niedzielę z Chinkami (14:30 czasu polskiego).

Oto tabela Ligi Narodów po zwycięstwie Polek z Dominikaną

Brazylia - 31 pkt, 11 meczów, bilans 39:9 Polska - 27 pkt, 10 meczów, bilans 28:5 Turcja - 24 pkt, 10 meczów, bilans 27:12 Włochy - 22 pkt, 9 meczów, bilans 23:8 Japonia - 22 pkt, 10 meczów, bilans 25:13 USA - 19 pkt, 10 meczów, bilans 23:14 Chiny - 18 pkt, 9 meczów, bilans 20:12 Holandia - 18 pkt, 11 meczów, bilans 21:18 Kanada - 17 pkt, 11 meczów, bilans 21:19 Dominikana - 9 pkt, 11 meczów, bilans 13:26 Serbia - 9 pkt, 10 meczów, bilans 15:23 Tajlandia - 7 pkt, 10 meczów, bilans 12:26 Francja - 8 pkt, 11 meczów, bilans 10:29 Niemcy - 6 pkt, 10 meczów, bilans 11:25 Korea Południowa - 6 pkt, 10 meczów, bilans 8:27 Bułgaria - 3 pkt, 11 meczów, bilans 8:32

Turniej finałowy kobiecej Ligi Narodów

czwartek i piątek, 20/21 czerwca: ćwierćfinały

sobota, 22 czerwca: półfinały

niedziela, 23 czerwca: mecz o 3. miejsce i finał

Zapraszamy na relacje na żywo z meczów reprezentacji Polski na Sport.pl.