Co za demolka w Lidze Narodów! Nie było czego zbierać. "Najtrudniejsza była rozgrzewka"

Brazylijskie siatkarki jak na razie nie mają sobie równych w Lidze Narodów. Do spotkania z najsłabszymi w stawce Bułgarkami przystępowały z kompletem zwycięstw i potwierdziły, że nie jest to przypadek. Pierwsze dwa sety to był absolutny popis faworytek, które straciły w nich łącznie 22 punkty. Czyli mniej niż w samej trzeciej partii, w której skomplikowały sobie sytuację. Ale nie wypuściły zwycięstwa z rąk.

