Co za hit! Gwiazdor reprezentacji stworzy w Lublinie duet marzeń z Leonem

Bogdanka LUK Lublin w zeszłym sezonie PlusLigi zajęła zaskakująco wysokie szóste miejsce, aczkolwiek w nowych rozgrywkach zespół Massimo Bottiego będzie celował z pewnością jeszcze wyżej. Wszystko dlatego, że w lubelskich barwach występować będzie jeden z najlepszych siatkarzy świata - reprezentant Polski Wilfredo Leon, który ma poprowadzić Bogdankę do sukcesów. Co więcej, w zespole zostają także tacy siatkarze, jak Marcin Komenda, Mateusz Malinowski czy znakomity brazylijski libero Thales.

Kapitan reprezentacji Bułgarii Aleks Grozdanow zagra z Wilfredo Leonem w Lublinie

I choć w Bogdance LUK Lublin latem dojdzie do większej liczby zmian, to raczej one zaostrzają tylko apetyt lubelskich kibiców. Klub zdążył już zakontraktować ocierających się o reprezentację Polski siatkarzy Trefla Gdańsk - Mikołaja Sawickiego i Kewina Sasaka, a także reprezentanta Holandii Benniego Tuinstrę. W czwartek Bogdanka potwierdziła jeszcze jeden transfer, pozyskując siatkarza grającego obecnie w Lidze Narodów.

Nowym zawodnikiem lubelskiego klubu został bowiem kapitan reprezentacji Bułgarii - Aleks Grozdanow. 26-letni środkowy był jednym z najlepszych blokujących ostatniego sezonu Serie A - z Raną Werona zajął w nim wysokie piąte miejsce.

Bułgar występuje poza ojczyzną od 2017 roku. Grał głównie we Włoszech z roczną przerwą na belgijski Greenyard Maaseik. W Italii reprezentował dwukrotnie barwy klubu z Werony, a także miał okazję grać w Ravennie oraz Vero Volley Monza. Teraz po raz pierwszy będzie miał okazję grać w PlusLidze.

- Znakomite statystyki bloku Aleksa czasem sprawiają, że trudniej zwrócić uwagę na jego kapitalny atak, w którym czerpie obficie z dynamiki i warunków fizycznych. W bloku imponuje intuicją. Wiemy, że Aleks jest gotowy dzielić się z nami całym bogactwem swojej wszechstronności. Wierzymy, że stwarzając mu odpowiednie warunki do rozwoju, zyskamy nieoceniony kapitał na walkę o najwyższe cele w PlusLidze i w europejskich pucharach – powiedział Maciej Krzaczek, wiceprezes BOGDANKI LUK Lublin, cytowany przez stronę oficjalną klubu.