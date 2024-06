Fantastyczne wieści ws. polskich siatkarek! Brawo, brawo

Pierwsze dwa turnieje Ligi Narodów były perfekcyjne w wykonaniu polskich siatkarek. Wygrały wszystkie osiem spotkań. Ostatni turniej w japońskiej Fukuoce zaczęły jednak od porażki z Brazylią, przez co straciły pozycję liderek fazy zasadniczej. To jednak nie przeszkodziło w zapewnieniu sobie awansu do fazy finałowej rozgrywek. Wszystko stało się jasne po wynikach czwartkowych spotkań.

