Stało się. Polki nie są już liderkami Ligi Narodów. Oto tabela

Polskie siatkarki bardzo dobrze wyglądają w tegorocznej Lidze Narodów. - Przegranie zaledwie dwóch setów w tylu meczach z pewnością jest bardzo dobrym wynikiem i raczej można było przypuszczać, że "ucieknie" nam ich więcej. Nie jesteśmy jednak aż tak przywiązani do samych rezultatów, wygranych 3:0 czy serii ośmiu zwycięstw. Tak naprawdę staramy się każde zdobyte doświadczenie przekuć w wiedzę o tym, jak lepiej grać w siatkówkę. Nie przykładam nadmiernej wagi do wyników zwłaszcza na tym etapie sezonu - mówił w rozmowie ze Sport.pl trener Stefano Lavarini.

Liga Narodów. Polska słabsza od Brazylii. Tracimy prowadzenie w tabeli

Polskie siatkarki w środę rozgrywały hitowy mecz z Brazylijkami. Choć zaczęły bardzo dobrze bo od wygranego seta, to ostatecznie musiały uznać wyższość rywalek i przegrały 1:3 (25:22, 17:25, 17:25, 16:25).

Dla Biało-Czerwonych była to dopiero pierwsza porażka w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Polki wcześniej wygrały osiem spotkań z rzędu. Brak punktów przeciwko Brazylii oznacza także stratę prowadzenia w tabeli turnieju przez nasze siatkarki. Mimo to są one już pewne awansu do turnieju finałowego w Bangkoku.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Brazylia:

1. Brazylia - 25 pkt, 9 zwycięstw, sety 27:8

2. Polska - 22 pkt, 8 zwycięstw, 1 porażka, sety 25:5

3. Włochy - 22 pkt, 7 zwycięstw, 2 porażki, sety 23:8

4. Japonia - 21 pkt, 7 zwycięstw, 2 porażki, sety 23:10

5. Turcja - 21 pkt, 7 zwycięstw, 2 porażki, sety 24:11

6. Chiny - 18 pkt, 6 zwycięstw, 3 porażki, sety 20:12

7. Stany Zjednoczone - 16 pkt, 5 zwycięstw, 4 porażki, sety 20:14

8. Kanada - 15 pkt, 5 zwycięstw, 4 porażki, sety 18:14

9. Holandia - 15 pkt, 5 zwycięstw, 4 porażki, sety 18:15

10. Dominikana - 9 pkt, 3 zwycięstwa, 6 porażek, sety 12:20

11. Serbia - 9 pkt, 3 zwycięstwa, 6 porażek, sety 14:20

12. Niemcy - 6 pkt, 2 zwycięstwa, 7 porażek, sety 10:22

13. Tajlandia - 5 pkt, 2 zwycięstwa, 7 porażek, sety 9:24

14. Francja - 4 pkt, 1 zwycięstwo, 8 porażek, sety 5:25

15. Korea Południowa - 4 pkt, 1 zwycięstwo, 8 porażek, sety 5:25

16. Bułgaria - 2 pkt, 1 zwycięstwo, 8 porażek, sety 6:26

Przed naszymi zawodniczkami jeszcze trzy spotkania w fazie grupowej - w piątek Biało-Czerwone zagrają z Dominikankami (godzina 11:00 czasu polskiego), w sobotę z Tajkami (godzina 11:00 czasu polskiego) oraz na koniec w niedzielę z Chinkami (14:30 czasu polskiego). Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.