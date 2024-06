Klamka zapadła! Grbić ogłosił skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów

Reprezentacja polskich siatkarzy ma za sobą osiem meczów w Lidze Narodów. W turniejach w tureckiej Alanyi i japońskiej Fukoce zawodnicy Nikoli Grbicia wygrali sześć spotkań (ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Holandią, Bułgarią, Turcją i Japonią), a przegrali dwa (ze Słowenią i Brazylią).

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Popko: Gala to okazja do zgromadzenia najlepszych z najlepszych

Wilfredo Leon wraca do reprezentacji Polski na ostatni turniej Ligi Narodów

W obu turniejach grali różni zawodnicy i brakowało ciągle m.in. Wilfredo Leona czy Mateusza Bieńka, którzy wracają do gry po kontuzjach. To się jednak zmieni przy okazji trzeciego turnieju Ligi Narodów, który zostanie rozegrany w słoweńskiej Ljubljanie. We wtorkowy wieczór Nikola Grbić ogłosił kadrę na ten turniej.

Serbski trener polskich siatkarzy wybrał grupę 17 zawodników, wśród których obecni są wspomniani Wilfredo Leon, Mateusz Bieniek, a do gry wraca także Paweł Zatorski. Będą to dla nich pierwsze oficjalne mecze w narodowych barwach od czasu ubiegłorocznego sezonu, w którym Polacy sięgnęli m.in. po mistrzostwo Europy.

Kadra reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Ljubljanie:

przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Bartłomiej Bołądź

środkowi: Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Matusz Bieniek, Norbert Huber

rozgrywający: Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Przed ostatnim turniejem Ligi Narodów Polacy zajmują trzecie miejsce w tabeli. Zawody w Ljubljanie będą rozgrywane w dniach 19-23 czerwca. Polska zagra wtedy z Włochami (19 czerwca), Argentyną (21 czerwca), Serbią (22 czerwca) i Kubą (23 czerwca).

Z kolei finałowy turniej Ligi Narodów w Łodzi zostanie rozegrany w dniach 27-30 czerwca.