Oficjalnie: Bartosz Kurek wraca do PlusLigi! Absolutnie sensacyjne wieści

Bartosz Kurek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy w historii. W jego CV znajdziemy drużyny z Rosji, Włoch, Turcji czy Polski, z którymi wiele razy sięgał po krajowe mistrzostwa i puchary na arenie międzynarodowej. Ostatnie cztery lata kapitan kadry Nikoli Grbicia spędził w Wolfdogs Nagoya. Tam zdobył mistrzostwo Japonii, Flagę Kurowashi czy Puchar Cesarza. W marcu po meczu z Tokio Great Bears, który zespół Polaka przegrał 2:3, Kurek przekazał, że odchodzi po zakończeniu sezonu. - Dziękuję za ten piękny czas w mojej karierze. Bez względu na to, gdzie będę w przyszłości zawsze będą trzymał kciuki za ten klub - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo MKS Będzin zwycięzcą TAURON 1. Ligi. Grzegorz Pająk: Wracamy w wielkim stylu

Oficjalnie: Bartosz Kurek dołączył do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Po tej deklaracji wszystko wskazywało na to, że Bartosz Kurek najprawdopodobniej wróci do PlusLigi, a konkretnie do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Dziennikarze przez wiele tygodni rozpisywali się nt. tego scenariusza, jednak próżno było szukać jakichkolwiek oficjalnych informacji. A te zostały przekazane we wtorek podczas popołudniowej konferencji prasowej. Wielokrotni mistrzowie Polski ogłosili, że Kurek od przyszłego sezonu zagra w ekipie z Kędzierzyna-Koźle. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że zostanie kapitanem zespołu.

- ZAKSA jest jednym z klubów, którym trudno jest odmówić, więc nie musiałem długo się zastanawiać nad przyjęciem propozycji. Oczywiście, że jako chłopak z Opolszczyzny zdaję sobie sprawę, ile ten klub znaczy nie tylko lokalnie, ale też globalnie. Bycie częścią ZAKSY i to w roli kapitana to dla mnie duża odpowiedzialności i wyzwanie. W mojej długiej już karierze ten epizod jest mocno stymulujący do rozwoju. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że kapitan jest tak dobry jak drużyna, która go wspiera. Mam nadzieję, że stworzymy drużynę, która będzie się wspierała nie tylko w tych pozytywnych momentach, ale też w tych trudniejszych - mówił zawodnik cytowany przez oficjalną stronę klubu. Kurek występował z zespole z Kędzierzyna-Koźle w latach 2005-2008.

ZAKSA ma nowego trenera

Ostatni sezon w wykonaniu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle był dramatyczny. Drużyna zakończyła sezon bez żądnego trofeum na koncie (10. miejsce w PlusLidze, 1/8 finału Ligi Mistrzów, brak kwalifikacji do ćwierćfinału Pucharu Polski). Lekarstwem na fatalną dyspozycję oprócz podpisania kontraktu z Bartoszem Kurkiem ma być również zatrudnienie nowego trenera. Podczas wspomnianej konferencji przekazano, że został nim Andrea Giani. Włoch obecnie jest także selekcjonerem kadry Francji, z którą sięgał po złoty medal Ligi Narodów w 2022 roku.

- Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że Andrea Giani dołącza do naszego klubu jako nowy trener. Jego imponujące osiągnięcia trenerskie i doświadczenie na najwyższym poziomie siatkówki będą kluczowe dla dalszego rozwoju naszej drużyny - zaznaczała prezes ZAKSY Jadwiga Cichoń.