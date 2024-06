Eksperci mówią jednym głosem po wpadce Polaków. "Jak przegrywać, to teraz"

Choć Polacy byli faworytami w meczu z reprezentacją Brazylii, to siatkarze z Ameryki Południowej szczególnie w dwóch pierwszych setach nie dali im zbyt wielkich szans. W trzeciej partii zawodnicy Grbicia na moment wrócili do gry, zwyciężając 25:21, jednak ostatecznie całe spotkanie przegrali 1:3 (21:25, 17:25, 25:21, 23:25). To sprawiło, że w tabeli Ligi Narodów po dwóch turniejach spadli na drugie miejsce, z którego mogą zepchnąć ich kolejni rywale. Tuż po zakończeniu sobotniego meczu głos w mediach społecznościowych zabrali eksperci.

Eksperci przemówili po przegranej Polaków. "Jak przegrywać, to faktycznie teraz"

"Nie trzeba długo zgadywać, gdzie od razu po meczu ruszył Nikola Grbić" - pisze Jakub Balcerski ze Sport.pl, dodając zdjęcie selekcjonera reprezentacji Polski rozmawiającego z sędziami.

"Cieszę się, że ten mecz tak wygląda. Będzie sporo wniosków do wyciągnięcia, feedbacku na temat tego, co zmienić, by nie dopuścić do takiego "cierpienia" przez dwa sety. Jak się uczyć, to to jest idealny moment przed igrzyskami" - czytamy na profilu X Sary Kalisz z TVP Sport.

"Jak przegrywać, to faktycznie teraz, a nie na przykład... w ćwierćfinale w Paryżu, prawda?" - pyta retorycznie Krzysztof Sędzicki z redakcji WP SportoweFakty.

"Ja gdy pan sędzia po raz kolejny chce popsuć całe widowisko..." - pisze Jakub Balcerzak, który oprócz wymownego komentarza opublikował zdjęcie jednego z zawodników Gromdy. Zrzut ekranu pochodzi z kontrowersyjnego filmu promującego jedną z gal. Na zdjęciu zawodnik ma nietęgą minę, co odzwierciedla emocje eksperta podsumowującego pracę sędziego w meczu Polaków.

"Niestety skończyło się porażką 1:3 z Brazylią. Rezende najwyraźniej miał na ten mecz taki pomysł, że wystawił weteranów, co przyniosło skutek. Wychodzi na to, że następnym razem Grbić musi zrobić tak samo. Oczywiście z przymrużeniem oka, a taki mecz to cenna nauka" - pisze Seweryn Czernek ze WP Sportowe Fakty. "Dzisiaj na plus Fornal, który ponownie udowodnił, że jest w świetnej dyspozycji! Na minus brak energii i wiary w zwycięstwo, ale też pomysłu na przeciwstawienie się solidnie grającym rywalom. Teraz tydzień na oczyszczenie głów, treningi i widzimy się w Lublanie" - dodał.

"TOMASZ FORNAL VS REPREZENTACJA BRAZYLII (1-3):

11 PKT

+6

42% pozytywnego przyjęcia

75% w ataku (9/12)

67% eff. w ataku

2 punktowe bloki

To była naprawdę bardzo dobra zmiana w wykonaniu naszego zawodnika" - wylicza wspomniany Jakub Balcerzak, chwaląc Fornala za solidny występ.