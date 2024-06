Pierwsze konsekwencje porażki siatkarzy w Lidze Narodów. Tak wygląda ranking FIVB

Reprezentacja Polski bardzo dobrze spisywała się w turnieju w japońskiej Fukuoce. Na start wygrała z Bułgarią (3:1), a następnie rozprawiła się bez straty seta z Turcją i Japonią. Wydawało się, że równie gładko może wygrać w sobotę z Brazylią, mimo że ci rywale zawsze sprawiali jej sporo trudności. Drużyna z Ameryki Południowej przystępowała do gry bez dwóch kluczowych siatkarzy, co teoretycznie miało działać na korzyść Biało-Czerwonych. Tak się nie stało. Zawodnicy Nikoli Grbicia dostali dość srogą lekcję siatkówki od rywali, co także odbije się na rankingu FIVB.

Bolesna porażka Polski z Brazylią. Przewaga w rankingu FIVB topnieje

Już w pierwszym secie Polacy mieli spore trudności. Ostatecznie przegrali go 21:25. W drugiej partii było jeszcze gorzej. Nie dość, że nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonych Brazylijczyków, to jeszcze sami popełniali sporo błędów, szczególnie w polu zagrywki. Polegli 17:25. W trzecim secie zaprezentowali nieco inny pomysł na grę, co przyniosło efekt w postaci wygranej do 21.

Tyle tylko, że w kolejnej odsłonie nie poszli za ciosem. Rywale szybko zbudowali przewagę i to nawet sześciopunktową. Polacy starali się ją zniwelować i w końcówce prawie dopięli swego. Prawie, bo ostatecznie przegrali 23:25 i w całym meczu 1:3.

Tym samym po raz drugi w tej edycji Ligi Narodów ponieśli porażkę. Wcześniej ulegli też Słowenii (0:3). I znów stracili sporo punktów w rankingu FIVB. Przegrana z Brazylią zmniejszyła ich dorobek punktowy aż o 12,3 pkt.

Mimo to pozostaną na pierwszym miejscu. Jak na razie ich prowadzenie wydaje się być niezagrożone. Mają 410,36 punktów na koncie. Za ich plecami jest za to spory ścisk. Drudzy w zestawieniu są Włosi z dorobkiem 366,21 punktów. Podium uzupełniają Stany Zjednoczone - 351,97 punktów.

Sobotnie zwycięstwo było też ważne dla Brazylii, która awansowała w zestawieniu o jedną lokatę. Obecnie znajduje się tuż za TOP 3.

Ranking FIVB - stan na 8 czerwca 2024:

Polska - 410,36 pkt Włochy - 366,21 pkt USA - 351,97 pkt Brazylia - 342,82 pkt Japonia - 340,96 pkt Słowenia - 340,03 pkt Francja - 327,75 pkt Argentyna - 304,96 pkt Serbia - 245,34 pkt Niemcy - 241,76 pkt.

Teraz Polaków czeka chwila przerwy i czas na przeanalizowanie porażki z Brazylią. Kolejny mecz rozegrają dopiero 19 czerwca. Wówczas rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów, a ich przeciwnikiem będą Włochy. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.