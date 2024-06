Już wiemy, kiedy Polki i Polacy poznają rywali na igrzyskach. Jedno losowanie w Polsce

48 - aż tyle lat czeka reprezentacji Polski siatkarzy na medal igrzysk olimpijskich. W 1976 na olimpiadzie w Montrealu Biało-Czerwoni zdobyli złoty medal! W pięciu ostatnich igrzyskach Polacy zawsze odpadali w ćwierćfinale! Jeszcze dłużej, bo już 56 lat na medal czekają polskie siatkarki. Ostatnio raz cieszyły się ze zdobycia krążka olimpijskiego w 1968 roku na zawodach rozegranych w Meksyku.

Wiadomo kiedy Polacy poznają rywali

Wciąż nieznani są rywale Polaków na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przedstawiciele FIVB przekazali za to dla TVP Sport, że losowanie fazy grupowej igrzysk olimpijskich w turnieju panów odbędzie się w środę 26 czerwca o godz. 18 w Łodzi. Wiadomo już, że oprócz Polaków wystąpią w nim: Francuzi, Niemcy, Brazylijczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy i Japończycy. Do tego grona dołączą jeszcze cztery zespoły.

Natomiast losowanie turnieju pań zostało zaplanowane tydzień wcześniej, w środę 19 czerwca o godz. 18 czas lokalnego w Bangkoku. Pewni udziału w turnieju, w którym zagra 12 zespołów, oprócz Polek są już: Francuzki, Dominikanki, Serbki, Turczynki, Brazylijki oraz Amerykanki.

- To oznacza, że Polska będzie gospodarzem jednej z ceremonii. Jako że to właśnie w naszym kraju, w Łodzi, odbędą się finały Ligi Narodów, to losowanie dotyczące męskiej siatkówki odbędzie się właśnie tam. Analogicznie będzie w przypadku kobiet. Finały są w Tajlandii, więc i w tym kraju dojdzie do ceremonii. Losowanie mężczyzn poprowadzi komentator telewizji Volleyball TV Dave Rogers, któremu będzie towarzyszyć kilku sportowców/ambasadorów, w tym przedstawiciele kadry Olimpiad Specjalnych w Polsce. Obydwa wyniki losowań zostaną zweryfikowane przez notariusza - czytamy na stronie TVP Sport.

Igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 26 lipca-11 sierpnia tego roku.