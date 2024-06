Tak, tak, tak! Oto tabela Ligi Narodów po zwycięstwie Polaków

Reprezentacja Polski nie dała żadnych szans Japonii w trzecim meczu Ligi Narodów w Fukuoce. Siatkarze Nikoli Grbicia w niespełna półtorej godziny wygrali 3:0 (25:17, 25:15, 25:20). Był to przedostatni występ polskich zawodników w drugim turnieju Ligi Narodów. Jak to przełożyło się na tabelę tych rozgrywek? Otóż Polska wyprzedziła jedyną niepokonaną drużynę, chociaż zrobiła to z jednym zastrzeżeniem.

