Trzy sety w meczu Polska - Turcja. To była deklasacja

Ten mecz trzeba było wygrać przekonująco, bez straty seta. Turcy są jedną z najsłabszych drużyn tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy, nie wygrali ani jednego spotkania. Polacy bardzo szybko mieli miażdżącą przewagę, której nie oddali do końca.

Im dalej w mecz, tym lepsi Polacy

Spotkanie zaczęło się od zablokowanego ataku Łukasza Kaczmarka, co było niespodzianką. W pierwszych akcjach meczu Turcy dobrze pracowali przy siatce. Chętnie wykorzystywali braci Lagumdzijów w ataku. Obaj atakowali agresywnie, z pełną mocą na skrzydłach, posyłali trudne piłki to odbioru. Dzięki temu byli w stanie trzymać kontakt z Polakami.

W szeregach biało-czerwonych bardzo dobrze od początku wyglądali Mateusz Poręba i Bartosz Bednorz. Ten duet pozwolił wypracować trzypunktową przewagę. Prowadziliśmy 10:7. Z czasem rozkręcali się Łukasz Kaczmarek i Kamil Semeniuk, Mieliśmy zatem czterech zawodników gotowych do regularnego punktowania.

Jednak w środku pierwszego seta przez momenty nie działało u nas przyjęcie, dzięki temu Turcy doprowadzili do remisu 16:16. Na szczęście wróciliśmy do dobrej gry w ataku, z każdym kolejnym punktem poprawiał się u nas serwis. Udało się zbudować wystarczająco dużą przewagę i wygrać pierwszą partię 25:19.

Drugi set zaczął się od mocnych zagrywek Turków, prowadzili 3:0. Ale to był jedyny dobry moment gry naszych rywali. Z każdą kolejną akcją więcej luzu łapali Bednorz i rozgrywający Jan Firlej. Obaj bawili się w ofensywie. Ważne punkty dostarczali też Poręba, Kaczmarek, Semeniuk, dobrym wsparciem był Karol Kłos.

W końcówce seta na zagrywkę wszedł Jakub Kochanowski. Dał prawdziwy popis w polu serwisowym, notując cztery asy serwisowe z rzędu. To był niesamowity wyczyn polskiego siatkarza. Dzięki niemu mieliśmy w tym secie 12 punktów przewagi. Ostatecznie skończyło się wynikiem 25:12.

Trzeci set także toczył się pod dyktando Polaków. Kwartet punktujący nie zawodził, do tego świetnie pracował blok. W tym elemencie udało się zdobyć dwucyfrową liczbę punktów w całym spotkaniu.

Turcy nieco lepiej wyglądali w ataku niż w poprzednim secie, znów byli agresywni, ale to było za mało, by podjąć równorzędną walkę z Polakami. Kontrolowaliśmy kilkupunktową przewagę. Jedynie w ostatnich akcjach przydarzyło się kilka błędów w ataku, ale nie spowodowały one poważniejszych konsekwencji. Biało-czerwoni wygrali trzeciego seta 25:19, a cały mecz bardzo pewnie i zasłużenie 3:0.

Dzięki tej wygranej Polacy wskoczyli na pozycję lidera fazy zasadniczej Ligi Narodów, przynajmniej do czasu meczu Słowenii z Brazylią, który odbędzie się w piątek rano czasu polskiego.

Liga Narodów siatkarzy, 6. kolejka:

Polska - Turcja 3:0 (25:19, 25:12, 25:19)