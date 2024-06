Antiga znalazł nową pracę i od razu wypalił. "Poziom wyższy niż w Polsce"

Stephane Antiga jako zawodnik przez siedem lat reprezentował polskie kluby (Skrę Bełchatów oraz Delectę Bydgoszcz). Następnie został trenerem i w tej roli jego związki z Polską jeszcze się zacieśniły - przez dwa lata był selekcjonerem męskiej kadry, z którą został mistrzem świata. Następnie prowadził Onico Warszawa (2017-2019), a przez ostatnie pięć lat pracował w Developresie Rzeszów. Odszedł stamtąd po zakończeniu rozgrywek, ale szybko znalazł nowy klub.

Stephane Antiga znalazł nową pracę. I natychmiast "podpadł" Polakom

We wtorek Francuz został zaprezentowany jako szkoleniowiec Savino Del Bene Volley Scandicci, wicemistrzyń Włoch. Na stanowisku zastąpił Massimo Barboliniego. A to, co powiedział na powitanie z nowym klubem, może nie spodobać się polskim kibicom.

- Przyjazd do Scandicci to dla mnie z pewnością piękna przygoda i duże wyzwanie. Cieszę się, że trafiłem do ligi włoskiej, której poziom jest wyższy niż polskiej ligi, w której trenowałem przez ostatnie pięć lat - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami. Oczywiście jego słowa nie są bezpodstawne, o czym świadczy choćby to, że w ostatnim finale Ligi Mistrzyń grały dwa włoskie kluby.

Następnie Antiga krótko scharakteryzował swój nowy klub. - Savino Del Bene Volley to zespół z ambicjami i bardzo dobrze zorganizowany. Bardzo miło było patrzeć, czego dokonali w tym sezonie, zajęli drugie miejsce w sezonie zasadniczym i bardzo dobrze grali w ligowym finale z Imoco Conegliano. Chciałbym kontynuować pracę, którą Massimo Barbolini i cały jego sztab wykonali w ostatnich latach i chciałbym wnieść coś więcej. Miło będzie ponownie wziąć udział w Lidze Mistrzów, o tych rozgrywkach się marzy. Chciałbym, aby zespół zaszedł w nich jeszcze dalej, to też będzie cel. Jestem bardzo szczęśliwy i nie mogę się doczekać, aż zacznę - dodał.

To dlatego Stephane Antiga dostał pracę we Włoszech. "Osiągnął doskonałe wyniki"

Głos zabrał również Francesco Paoletti, dyrektor sportowy Savino Del Bene Volley. Wyjaśnił on, dlaczego zatrudniono 48-latka. - W ostatnim okresie dokonaliśmy oceny kilku trenerów i kolegialnie zdecydowaliśmy się powierzyć drużynę Stephane’owi Antidze, który ostatnio był związany z Developresem i brał z nim udział w europejskich rozgrywkach. Uważam, że osiągnął doskonałe wyniki, a jednocześnie udoskonalił zawodniczki, z którymi pracował. Przed nim kolejne wyzwanie, ponieważ wyniki z poprzedniego sezonu podniosły poprzeczkę. Będziemy go obserwować już od pierwszych występów - wyjaśnił.

Do niedawna siatkarką Savino Del Bene Volley była przyjmująca Pola Nowakowska. Trafiła tam w marcu i do końca sezonu zastępowała kontuzjowaną Francescę Villani. Po zakończeniu rozgrywek wróciła do Pałacu Bydgoszcz.