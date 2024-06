Oficjalnie: Oto nowy klub Łukasza Kaczmarka. Wielki hit!

Łukasz Kaczmarek był jednym z bohaterów zeszłorocznego sezonu reprezentacyjnego w polskiej siatkówce. Atakujący w dużym stopniu przyczynił się do wygrania Ligi Narodów, mistrzostwa Europy oraz na końcu wywalczenia kwalifikacji na zbliżające się igrzyska olimpijskie. Od miesięcy wiele mówiło się o jego przyszłości i rychłym odejściu z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Media łączyły go z transferem do Jastrzębskiego Węgla.

Oficjalnie: Łukasz Kaczmarek w Jastrzębskim Węglu

I w końcu otrzymaliśmy potwierdzenie tych informacji. We wtorek Jastrzębski Węgiel oficjalnie poinformował o ściągnięciu Kaczmarka. - Głównym aspektem, dla którego przychodzę do tak wspaniałego klubu jest to, że będę walczył o najwyższe cele. O to, żeby ta drużyna grała na najwyższym poziomie zarówno w Polsce, jak i Euro - powiedział siatkarz w rozmowie z klubowymi mediami.

Kaczmarek trafia do świeżo upieczonego zwycięzcy PlusLigi oraz finalisty Ligi Mistrzów. W zespole będzie grał razem z kolegami z reprezentacji Polski - Tomaszem Fornalem, Norbertem Huberem i Jakubem Popiwczakiem.

Kaczmarek występował w ZAKSIE od 2018 roku. W ciągu sześciu lat trzykrotnie wygrał siatkarską Ligę Mistrzów (2021-2023), dwa razy zdobył mistrzostwo Polski (2019, 2022), czterokrotnie Puchar Polski (2019, 2021, 2022, 2023) a trzy Superpuchar Polski (2019, 2020, 2023).

Jego były już klub przechodzi całkowitą przebudowę po fatalnym sezonie (10. miejsce w PlusLidze). Poza Kaczmarkiem z ZAKSY odeszli również między innymi Aleksander Śliwka (Suntory Sunbirds) i Bartosz Bednorz, który ma dołączyć do Asseco Resovii Rzeszów.