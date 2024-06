Siatkówka. Kiedy mecz Polska - Bułgaria? O której Liga Narodów? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Trzy zwycięstwa i porażka - to bilans polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów. Po czterech spotkaniach Biało-Czerwoni zajmują piąte miejsce w tabeli. We wtorek rozpoczną zmagania w drugim turnieju LN w japońskiej Fukuoce. We wtorkowy poranek czasu polskiego zmierzą się z Bułgarią, który wygrała dotychczas tylko jeden mecz. Gdzie oglądać mecz? O której? Transmisja na żywo, stream online.

