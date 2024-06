Oficjalnie! Gwiazda reprezentacji Polski zmienia klub. Jeden sezon i koniec

Kobieca reprezentacja Polski rywalizuje w rozgrywkach Ligi Narodów. Za zespołem Stefano Lavariniego są już dwa turnieje, po których Polki mają komplet zwycięstw i są liderkami rundy zasadniczej. Po wygranej 3:1 nad Stanami Zjednoczonymi Polska może się pochwalić serią jedenastu kolejnych zwycięstw w meczach o stawkę, co było powtórzeniem wyniku "Złotek" z 2005 r. W tych turniejach podstawową libero biało-czerwonych była Aleksandra Szczygłowska.

To efekt problemów zdrowotnych Marii Stenzel, która pod koniec kwietnia trafiła do szpitala i przeszła zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego. Tuż po zabiegu Stenzel miała okres rekonwalescencji. - Z dnia na dzień czuję się coraz lepiej, funkcjonuję już normalnie. Jeśli chodzi o wysiłek, to jedyny, który mogę na razie wykonywać, to spacer - mówiła libero w rozmowie z TVP Sport, która została opublikowana 21 maja br.

W trakcie sezonu reprezentacyjnego dowiadujemy się o ważnej zmianie w sportowej karierze Stenzel.

Reprezentantka Polski zmienia klub. Po roku odchodzi z Radomia

Pewne już jest, że od przyszłego sezonu Stenzel nie będzie już zawodniczką MOYA Radomka Radom. "Chciałabym podziękować wszystkim za ten sezon. Drużynie, sztabowi, pracownikom. Kibicom za obecność na trybunach i atmosferę, za doping i za to, że byliście z nami na dobre i na złe. O końcowym wyniku nie ma co mówić, to już za nami. Raz jeszcze dziękuję za ten sezon i do zobaczenia" - poinformowała libero, cytowana przez oficjalną stronę internetową klubu z Radomia.

Radomka Radom zakończyła sezon zasadniczy na szóstym miejscu, a w play-offach odpadła w ćwierćfinale, przegrywając 0:2 z Rysicami Rzeszów. Ostatecznie po rywalizacji z ŁKS-em Radomka zajęła szóste miejsce na koniec play-offów Tauron Ligi. Stenzel trafiła do Radomia przed startem poprzedniego sezonu, po dwóch latach gry dla Chemika Police. Tam zdobyła mistrzostwo Polski, Puchar Polski i dwa Superpuchary Polski. Wcześniej grała dla SMS PZPS Szczyrk (2014-2017), Impelu Wrocław (2017-2018) i Grotów Budowlanych Łódź (2018-2021).

W mediach pojawiają się wieści, że Stenzel od przyszłego sezonu będzie siatkarką ŁKS-u Commercecon Łódź. Na razie klub nie potwierdził tych doniesień.

Ostatni turniej Ligi Narodów odbędzie się w dniach 12-16 czerwca w Hongkongu. Tam Polska zagra z Brazylią (12.06), Dominikaną (14.06), Tajlandią (15.06) i Chinami (16.06). Niewykluczone, że do tego momentu Stenzel będzie mogła już zagrać w tych meczach. Turniej finałowy Ligi Narodów zostanie rozegrany w Bangkoku w dniach 20-23 czerwca.