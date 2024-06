Rewelacyjna seria Polek trwa! Powtórzyły wielki wyczyn "Złotek"

Chłodna głowa i precyzja Natalii Mędrzyk, niezawodność w najważniejszych momentach Martyny Łukasik, powrót do bardzo dobrej gry po chwilowym zastoju Magdaleny Stysiak, popisowe zagrania Joanny Wołosz, szalejąca na środku Magdalena Jurczyk i sporo cierpliwości w grze. W sobotnim spotkaniu polskie siatkarki potwierdziły kunszt i pokazały ponownie, co jest ich specjalność w tegorocznej Lidze Narodów. Ale trzeba przyznać, że w pierwszej części meczu swoje zrobiły też Amerykanki, które - mówiąc z przymrużeniem oka - potraktowały Biało-Czerwone jak dzieci, robiąc im mnóstwo prezentów 1 czerwca. Potem jednak prezenty się skończyły i kibice dostali dawkę gry na naprawdę dobrym poziomie.

Bilans meczów pod egidą Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) między tymi ekipami przed sobotnim spotkaniem mógł nie nastrajać optymistycznie, bo Polki z 14 takich pojedynków wygrały jedynie cztery. Ale humory kibiców Biało-Czerwonych były znacznie lepsze, gdy zerknęli na pojedynki z ekipą USA pod wodzą Stefano Lavariniego - z pięciu tych meczów zawodniczki prowadzone przez włoskiego szkoleniowca wygrały trzy, w tym dwa ostatnie.

A te dwa ostatnie spotkania to nie były byle jakie pojedynki - rok temu Polki triumfowały w meczu o trzecie miejsce w turnieju finałowym LN (także w Arlington), a we wrześniu w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. To sobotnie nie ma aż takiego znaczenia i prestiżu, bo mowa o fazie interkontynentalnej LN w sezonie olimpijskim. Ale może dodać pewności siebie i zrobić swoje, jeśli zmierzą się znów za kilka tygodni w finale turniejowym lub na przełomie lipca i sierpnia podczas igrzysk.

Zarówno Lavarini, jak i pracujący od dawna z Amerykankami Karch Kiraly nie mieli teraz w Arlington do dyspozycji wszystkich podstawowych zawodniczek, ale nudy, zwrotów akcji i emocji nie brakowało. Nie brakowało też błędów i nieporozumień charakterystycznych dla tego etapu budowania formy na docelową imprezę. Spotkanie to jednak z pewnością było ozdobą imprezy, która odbywa się w tym tygodniu w USA.

W tym meczu było sporo falowania. Już od pierwszego seta Polki uciekały rywalkom (12:8, 21:19), odskakując na kilka punktów, a Amerykanki co jakiś czas tę przewagę albo zmniejszały dzięki serii punktów albo całkiem redukowały. W ofensywie po stronie Biało-Czerwonych błyszczały Stysiak, Łukasik i Mędrzyk. Zawodniczki z USA z kolei na tym etapie przede wszystkim notowały bardzo dużo prostych błędów, czym znacząco utrudniały sobie zadanie.

Pomyłek nie wystrzegały się też Polki. Gdy po ich stronie w boisko wpadła łatwa piłka, po której ich przewaga stopniała do jednego punktu (21:20), to spojrzenie złego Lavariniego wyrażało wszystko. W zaciętej końcówce były górą, podobnie jak w drugiej partii, w której do show dołączyła Wołosz wystawiająca piłkę np. jedną ręką w trudnej sytuacji.

Wydawało się, że Polki pewnie zmierzają po kolejne zwycięstwo bez straty seta. Po kolejnych zdobywanych punktach w trzeciej odsłonie uśmiechały się do siebie, uśmiechali się też pewnie polscy kibice przed telewizorami. Miny im wszystkim jednak rzedły w drugiej części tej odsłony. Najpierw pojawiło się trochę nerwów przy wideoweryfkacji, po której zapadła decyzja na korzyść ekipy z USA, a potem nastąpiła fatalna seria. Od stanu 19:16 Polki straciły aż sześć punktów z rzędu.

Publiczność coraz głośniej dawała o sobie znać i wspierała rozkręconą ekipę gospodarzy. Żadna z siatkarek Lavariniego nie była wtedy w stanie przerwać tej feralnej passy. Na koniec ścianą nie do przejścia okazała się dla nich Haleigh Washington.

Dawkę emocji i najlepszej w tym meczu siatkówki przyniosła partia numer cztery. Amerykanki utrzymały poziom, na który weszły w poprzedniej odsłonie i nie odpuszczały. Wciąż niewielka przewaga przez większość czasu była po stronie Polek, ale w ich obozie zrobiło się nerwowo, gdy najpierw rywalki doprowadziły do remisu 20:20, a zaraz potem wyszły na prowadzenie. Ale wtedy przypomniała o sobie znów Łukasik, która znów zaprezentowała nerwy ze stali i przy remisie 23:23 zdobyła dwa ostatnie najważniejsze punkty. W tym ten decydujący po bardzo długiej akcji, po której w polskiej ekipie wybuchła wielka radość.

Polki nie tylko umocniły się na trzecim miejsce w światowym rankingu, ale i zanotowały 11. zwycięstwo z rzędu. A dzięki temu ostatniemu powtórzyły wyczyn "Złotek", które dziewięć lat temu również popisały się wygranie 11 kolejnych spotkań o stawkę. Drużyna Lavariniego kontynuować tę zwycięską passę będzie mogła podczas trzeciego turnieju LN.