Brawo, brawo, brawo! Polskie siatkarki pokazały moc. Klasa

Polskie siatkarki w tegorocznej Lidze Narodów już kilka razy niesamowicie wracały do gry - daleko nie szukając, m.in. ponad tydzień temu w meczu z Japonią przegrywały w pierwszym secie aż 18:23 i wygrały go 26:24. W piątkowy wieczór Biało-Czerwone w pierwszej partii starcia z Niemkami z powodu słabego przyjęcia i nieskuteczności w ataku przegrywały 10:16 i 15:20! Mimo to potrafiły wrócić do gry w niesamowitym stylu. Pomogło też kilka zmian przeprowadzonych przez trenera Stefano Lavariniego. Od stanu 19:21, świetnie rozegrały końcówkę. Przy stanie 23:23 rywalki, które miały serię aż pięciu porażek z rzędu w Lidze Narodów, źle zaserwowały, a przy pierwszej piłce setowej Martyna Łukasik skończyła przechodzącą piłkę na siatce.

Końcówki dla Polek

Właśnie Łukasik i Magdalena Stysiak były zdecydowanie liderkami Polek w drugim secie meczu rozgrywanego w Arlington. W nim znów Biało-Czerwone musiały odrabiać straty. Tym razem jednak zdecydowanie mniejsze. Przegrywały bowiem 12:14.

Od tego momentu zdobyły jednak aż pięć punktów z rzędu! Końcówkę Polki zagrały po mistrzowsku. Ich gra mogła się bardzo podobać. W jednej z akcji cudownie piłkę w obronie nogą podbiła Stysiak i Polki wygrały kontrę. Dobrze też funkcjonowała gra ze środkowymi. Co ciekawe, w tej partii żadnej z drużyn nie udało się zdobyć punktu blokiem!

Polki bardzo dobrze zaczęły trzeciego seta. Dobrze przyjmowały, skutecznie atakowały. Dzięki temu prowadziły 9:6. Wtedy nastąpił krótki przestój. Zaczęły się olbrzymie problemy w przyjęciu, rywalki miały kilka asów i gdy Lavarini poprosił o czas, to prowadziły 12:10. Dobrze w reprezentacji Niemiec grała leworęczna atakująca Lena Kindermann, która w meczu zdobyła 18 punktów.

Polki znów jednak szybko odrobiły straty i znów po mistrzowsku rozegrały końcówkę. W efekcie Biało-Czerwone wygrały 3:0 i nie powtórzył się ich mecz z Niemkami z ubiegłego roku w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, które wygrały po dreszczowcu 3:2.

Dla Polek było to siódme zwycięstwo w siódmym meczu w tegorocznej Lidze Narodów, a już szóste wynikiem 3:0! Dzięki temu umocniły się na prowadzeniu w tabeli! Mają cztery punkty przewagi nad Brazylijkami, ale też jeden mecz rozegrany więcej.

W sobotę rywalkami drużyny Lavariniego będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Początek spotkania o godz. 23.30 czasu polskiego.

7. kolejka Ligi Narodów Kobiet: Polska - Niemcy 3:0 (25:23, 25:20, 25:21)

Polska: Wołosz 0 punktów, Stysiak 19, Alagierska 5, Jurczyk 9, Łukasik 13, Mędrzyk 12, Szczygłowska (libero) oraz Fedusio 1, Smarzek, Wenerska, Piasecka.

Inne piątkowe wyniki:

Serbia - Turcja 1:3,

Francja - Tajlandia 2:3,

Holandia - Dominikana 3:1,

Japonia - Chiny 3:1.

Tabela polskiej grupy: