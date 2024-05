Czy reprezentacja Serbii odniosła spory sukces w starciu z Polkami? Można nawet tak powiedzieć, bo dokonały one czegoś, co nie udało się Włoszkom, Francuzkom, Japonkom i Holenderkom. Otóż... ugrały przeciwko naszym zawodniczkom seta. Jako pierwsze w tej edycji kobiecej Ligi Narodów. Zatrzymały tym samym zespół Lavariniego w drodze po wyrównanie rekordu sprzed 26 lat, jakim jest pięć pierwszych meczów wygranych bez straty seta w tych rozgrywkach (wcześniej znanych jako World Grand Prix).

Polska - Korea Południowa. Siatkarki wracają do gry

Polki nie miały jednak najmniejszego zamiaru się tym przejmować. Można powątpiewać nawet czy one przed meczem w ogóle wiedziały o potencjalnym osiągnięciu. Niemniej ten jeden przegrany set był jedyną miłą rzeczą, jaką grające w dużej mierze rezerwowym składzie Serbki mogły w tamtym meczu liczyć. Wszystkie trzy pozostałe sety były kolejnym pokazem polskiej siły, choć nie do końca idealnym. Polki miały wzloty i upadki, ale w kluczowych momentach potrafiły zdominować swoje przeciwniczki. Dzięki temu właśnie zatriumfowały ostatecznie 3:1. Warto zwrócić też uwagę na powrót do gry Joanny Wołosz, która po długim sezonie potrzebowała nieco więcej odpoczynku.

Polki oraz Brazylijki to już jedyne niepokonane zespoły w tej edycji Ligi Narodów. Aby ten status utrzymać, nasze reprezentantki muszą dziś w amerykańskim Arlington pokonać zespół, który jak dotąd radzi sobie o wiele słabiej. Mowa o Korei Południowej, która ma jak dotąd bilans 1-4. Koreanki potrafiły dotychczas pokonać jedynie Tajlandię (3:1). Przegrywały zaś z Chinami, Brazylią, Dominikaną (wszystko po 0:3), czy 2:3 z Bułgarią, która przedtem miała bilans 0-4 oraz 1:12 w setach. Formą może zatem nie imponują, ale oczywiście o żadnym lekceważeniu mowy być nie może i z pewnością nie będzie.

Liga Narodów siatkarek. Kiedy mecz Polska - Korea Południowa? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Polska - Korea Południowa w ramach siatkarskiej Ligi Narodów kobiet rozpocznie się w czwartek 30 maja o 19:30 polskiego czasu. Transmisję można będzie obejrzeć w ogólnodostępnym Polsacie oraz Polsacie Sport 1. Dostępny będzie także stream online w płatnym serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.