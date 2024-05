Pięć setów w meczu Polska - Ukraina. Graliśmy w dziewiątkę

Pierwotnie mecz z Ukrainą w Suwałkach miał być sprawdzianem dla czternastki wybranej przez Nikolę Grbicia na turniej Ligi Narodów w japońskiej Fukuoce. Ze względu na trudności organizacyjne tak się jednak nie stało i Biało-Czerwoni musieli grać w składzie, który do Japonii nie poleci, a do tego bez trenujących w Spale Mateusza Bieńka, Wilfredo Leona, Pawła Zatorskiego, Bartłomieja Bołądzia i Grzegorza Łomacza.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel przegrywa finał Ligi Mistrzów. Jakub Popiwczak: Ogromny ból

Polscy siatkarze grali w dziewiątkę, ale i tak ograli Ukrainę

W związku z tym przeciwko drużynie Raula Lozano zagrało tylko dziewięciu zawodników - Marcin Komenda, Karol Butryn, Dawid Dulski, Artur Szalpuk, Mikołaj Sawicki, Szymon Jakubiszak, Sebastian Adamczyk, Łukasz Usowicz oraz Kuba Hawryluk. Ale nawet im udało się po zaciętym spotkaniu pokonać Ukraińców 3:2.

I podczas gdy Polacy grali dziewięcioma siatkarzami, ich rywale na dystansie pięciu setów wykorzystali pełną piętnastkę. Jednak nawet to nie pomogło im odnieść zwycięstwa, mimo że w pierwszej partii to Ukraina zwyciężyła do 21. Biało-Czerwoni odpowiedzieli jednak bardzo pewnymi zwycięstwami w drugim i trzecim secie - kolejno do 17 i 18.

Ukraina za sprawą seta wygranego do 22 doprowadziła w nim do tie-breaka, ale w tej decydującej rozgrywce znów lepsza okazała się reprezentacja Polski, zwyciężając do 9. W żadnym z tych pięciu setów nie było jednak większych emocji, gdyż jeden lub drugi zespół stosunkowo szybko osiągał kilkupunktową przewagę, którą potrafił dowieźć do samego końca.

Polaków do zwycięstwa doprowadził tercet skrzydłowych - Karol Butryn zdobył 23 punkty, atakując ze znakomitą skutecznością 66 proc. Do tego 20 punktów dołożył Artur Szalpuk, choć akurat znacznie lepiej niż w ataku (44 proc), szło mu w przyjęciu (62 proc. pozytywnego), a o punkt mniej zdobył Mikołaj Sawicki. U Ukraińców najskuteczniejszy był Wiktor Szapował, autor 13 "oczek".

Zupełnie inny skład reprezentacji Polski rozpocznie zmagania w turnieju Ligi Narodów w Fukuoce we wtorek 4 czerwca, gdy zmierzy się z Bułgarią (godz. 8:30). Dwa dni później rywalem Polaków będzie Turcja (12:30), a następnie także Japonia (7.06, 12:20) oraz Brazylia (8.06, 8:30).

Polska - Ukraina 3:2 (21:25, 25:17, 25:18, 22:25, 15:9).

Polska: Komenda (1 pkt), Butryn (23), Szalpuk (20), Usowicz (5), Jakubiszak (7), Sawicki (19), Hawryluk (libero) oraz Dulski, Adamczyk (3).

Ukraina: Jewstratow (1), Drozd (5), Janczuk (3), Semeniuk (2), Urywkin (5), Kisiliuk (5), Bojko (libero) oraz Szupował, Szapował (13), Rudnickij (5), Dołgopołow (3), Nałożnyj (10), Weleckij (7), Kowal (2), Luban (9).