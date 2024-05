Leon reaguje na kontrowersyjne słowa Grbicia. Dobitnie

Wilfredo Leon powróci do reprezentacji Polski dopiero pod koniec czerwca podczas turnieju w Lublanie. Mimo że wciąż jest jej niezwykle ważnym graczem, to selekcjoner Nikola Grbić niespodziewanie pominął go w gronie liderów kadry. Sam zawodnik zdecydował się odpowiedzieć na słowa trenera. - Na pewno nie jestem maszynką do zdobywania punktów - oznajmił. Na dodatek zdradził, że nie wyklucza w przyszłości transferu do jednego z polskich klubów.

