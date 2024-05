Nokaut! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po wielkim zwycięstwie Polek

Liga Narodów dla reprezentacji Polski układa się w tym sezonie jak w bajce. Biało-Czerwone zachwyciły już w pierwszym tygodniu rywalizacji, kiedy wygrały wszystkie cztery mecze po 3:0. W tureckiej Antalyi nie dały szans Włoszkom, Francuzkom, Holenderkom i Japonkom. Na drugi turniej do Arlington w Teksasie leciały jako liderki rozgrywek i na razie to miano utrzymały.

Piąte z rzędu zwycięstwo Polek w Lidze Narodów. Jest pięknie!

Zawodniczki Stefano Lavariniego w nocy z wtorku na środę polskiego czasu zagrały z Serbią. To co prawda rywal w najwyższej światowej półki - aktualne mistrzynie świata i wicemistrzynie Europy - ale w tegorocznej Lidze Narodów występuje w mocno rezerwowym składzie i jak na razie odniósł tylko jedno zwycięstwo. Teraz jako pierwszy zespół w tej edycji zdołał urwać Polkom seta. Gdyby nie to, nasza reprezentacja pobiłaby rekord rozgrywek, notując serię pięciu wygranych po 3:0 w pięciu pierwszych meczach.

Nie wpłynęło to jednak znacząco na kształt tabeli. Zwycięstwo 3:1 dało nam kolejne trzy punkty i w sumie mamy ich już 15. Dzięki temu jednym punktem wyprzedzamy drugą Brazylię, która również pozostaje niepokonana. Brazylijki za ostatnie spotkanie z Japonią, wygrane 3:2, otrzymały tylko dwa punkty. Poza tym mają od nas gorszy bilans setów. Straciły ich o trzy więcej.

Oto tabela Ligi Narodów 2024. Polskie siatkarki odstawiły konkurencję

Kolejne dwa miejsca zajmują Chinki i Włoszki. Obie te ekipy zagrały jeden mecz mniej i zgromadziły po dziewięć punktów. Tyle samo mają Japonki, Amerykanki i Kanadyjki, które zagrały po pięć razy. Serbia z trzema punktami plasuje się dopiero na 12. pozycji. Tabelę z zerowym dorobkiem zamyka Bułgaria.

Tabela Ligi Narodów kobiet 2024:

1. Polska - 5 meczów, sety: 15:1, 15 pkt

2. Brazylia - 5, 15:4, 14 pkt

3. Chiny - 4, 10:5, 9 pkt

4. Włochy - 4, 9:5, 9 pkt

5. Japonia - 5, 11:8, 9 pkt

6. Stany Zjednoczone - 5, 11:8, 9 pkt

7. Kanada - 5, 11:8, 9 pkt

8. Turcja - 4, 9:7, 7 pkt

9. Holandia - 4, 7:7, 6 pkt

10. Dominikana - 5, 7:10, 6 pkt

11. Niemcy - 4, 5:9, 3 pkt

12. Serbia - 5, 6:12, 3 pkt

13. Tajlandia - 5, 6:13, 3 pkt

14. Francja - 4, 3:10, 3 pkt

15. Korea Południowa - 4, 3:10, 3 pkt

16. Bułgaria - 4, 1:12, 0 pkt

Reprezentacja Polski będzie chciała podtrzymać zwycięską serię i dokładać kolejne punkty. Następna okazja już w czwartek 30 maja. Nasze siatkarki zmierzą się wtedy o 19:30 z Koreą Południową. Dzień później czeka je jeszcze mecz z Niemkami, a 1 czerwca zakończą turniej w Arlington konfrontacją ze Stanami Zjednoczonymi.