To są złe wieści dla Polaków! Chodzi o mecze reprezentacji

Za nami pierwszy tydzień rywalizacji w Lidze Narodów mężczyzn. Biało-Czerwoni wygrali trzy spotkania (ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Holandią), a ze Słowenią zanotowali porażkę. Tym samym zespół Nikoli Grbicia zajmuje w tabeli piąte miejsce po pierwszej części zmagań.

Liga Narodów siatkarzy 2024. Są złe wieści dla polskich kibiców

W drugim tygodniu rywalizacji Polacy będą rozgrywać swoje spotkania w japońskiej Fukuoce, a ich rywalami będą Bułgarzy, Turcy, Japończycy i Brazylijczycy. Rywalizacja rozpocznie się we wtorek 4 czerwca. Niestety dla polskich kibiców spotkania będą rozpoczynać się o nietypowych godzinach, co ma związek rzecz jasna ze zmianą strefy czasowej.

Spotkanie z Bułgarią zaplanowano na 4 czerwca na godzinę 8:30 czasu polskiego. Dwa dni później o 12:20 Biało-Czerwoni zagrają z Turcją, a kolejnego dnia o tej samej porze z Japonią. W ostatnim meczu w Fukoce nasi siatkarze zmierzą się z Brazylijczykami, a początek zaplanowano na 8 czerwca na 8:30 czasu polskiego. W tygodniu pracy polskim kibicom niezwykle ciężko będzie śledzić na żywo występy naszej reprezentacji.

Terminarz spotkań Polaków drugiego tygodnia Ligi Narodów (godziny czasu polskiego):

04.06, godz. 8:30 - Polska vs Bułgaria

06.06, godz. 12:20 - Polska vs Tucja

07.06, godz. 12:20 - Polska vs Japonia

08.06, godz. 8:30 - Polska vs Brazylia

Trener Nikola Grbić podjął już decyzję, których zawodników weźmie ze sobą do Japonii. W porównaniu do pierwszego tygodnia zmagań w kadrze dojdzie do sporych przetasowań. Grbić wymienił wszystkich rozgrywających i atakujących. Marcina Komendę i Grzegorza Łomacza zastąpią Marcin Janusz i Jan Firlej. Do reprezentacji w miejsce Karola Butryna i Bartłomieja Bołądzia wrócą także Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek. Do składu wrócili też zawodnicy Jastrzębskiego Węgla.

Po turnieju w Japonii Polaków czeka jeszcze rywalizacja w Lublanie (18-23 czerwca). Turniej finałowy odbędzie się z kolei w łódzkiej Atlas Arenie (27-30 czerwca).