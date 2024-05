Grbić ogłosił kadrę na Ligę Narodów. Wielkie zmiany, wielkie powroty!

Reprezentacja Polski niedzielną porażką ze Słowenią zakończyła pierwszy turniej tegorocznej Ligi Narodów. Teraz nasi siatkarze przygotowują się do kolejnego, który odbędzie się w Fukuoce. Trener Nikola Grbić właśnie odsłonił karty. We wtorek ogłosił, w jakim składzie Polacy udadzą się do Japonii. W kadrze dojdzie do sporych przetasowań. Kibiców z pewnością ucieszy powrót Bartosza Kurka.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl