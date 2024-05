Liga Narodów w wykonaniu polskich siatkarek jak na razie układa się jak piękny sen. Drużyna Stefano Lavariniego kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Po czterech meczach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z kompletem punktów i bilansem 12:0 w setach. Przed tygodniem Polki pokonały po 3:0 kolejno Włochy, Francję, Holandię i Japonię. Doskonałą passę spróbują przedłużyć we wtorek, ale wcale nie będzie o to łatwo.

Polki grają z mistrzyniami świata. Kiedy mecz Polska - Serbia?

Polska w drugim tygodniu zmagań bierze udział w turnieju rozgrywanym w amerykańskim Arlington, w którym ponownie rozegra cztery spotkania. Na początek czeka nas prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie. Po drugiej stronie siatki staną aktualne mistrzynie świata i wicemistrzynie Europy - Serbki. Dla naszej ekipy jest to rywal wyjątkowo niewygodny. Z 10 ostatnich meczów między obiema drużynami Polki wygrały tylko jeden.

Stało się tak w poprzedniej edycji Ligi Narodów, kiedy to nasze siatkarki zakończyły spotkanie wynikiem 3:0. Później Serbki zrewanżowały się nam w mistrzostwach Europy. W fazie grupowej wygrały 3:1. Obecną edycję Ligi Narodów rozpoczęły jednak od falstartu. W pierwszym turnieju w Rio de Janeiro odniosły zaledwie jedno zwycięstwo. Pokonały 3:1 Tajlandię. Pozostałe trzy spotkania z Brazylią, Chinami i Dominikaną przegrały. W tabeli zajmują więc odległe 11. miejsce z zaledwie trzema punktami na koncie.

Stefano Lavarini do Arlington zabrał podobną kadrę jak do Antalyi. Zabraknie kontuzjowanej Agnieszki Korneluk. Skład wzmocnią za to dwie wielkie gwiazdy - Malwina Smarzek i Joanna Wołosz. Po spotkaniu z Serbią Polki zagrają jeszcze z Koreą Południową, Niemcami i USA.

Liga Narodów siatkarek. Kiedy mecz Polska - Serbia? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Polska - Serbia w ramach siatkarskiej Ligi Narodów kobiet rozpocznie się we wtorek 28 maja o godz. 23:00 polskiego czasu. Transmisję można będzie obejrzeć w ogólnodostępnym Polsacie oraz Polsacie Sport 1. Dostępny będzie także stream online w płatnym serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.