Trzy lata i koniec! Wicemistrz Polski podjął decyzję. Pożegnał zawodnika

Aluron CMC Warta Zawiercie w ostatnich latach należy do czołówki PlusLigi. W 2022 roku wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski, a w tym roku dotarła do finału zmagań, a dodatkowo wywalczyła krajowy puchar. Na etapie ćwierćfinału zakończyła rozgrywki Pucharu CEV.

Oficjalnie. Wicemistrz odchodzi z klubu

Członkiem tej drużyny, a zarazem elementem, który przyczynił się do wspomnianych sukcesów był Michał Szalacha. 30-latek przez ostatnie trzy lata występował w barwach aktualnych wicemistrzów Polski. Występował, bowiem oficjalnie wiadomo już, że odchodzi z klubu.

- Michał jest jednym z zaledwie trzech siatkarzy obok Miłosza Zniszczoła i Miguela Tavaresa, który w naszych barwach osiągał trzy historyczne wyniki - pierwszy medal, pierwszy Puchar Polski i pierwszy finał PlusLigi, mimo że zdrowie nie zawsze pozwalało mu pokazać maksimum możliwości. Trzyletni okres gry w Zawierciu zwieńczyły narodziny córeczki, więc młodemu tacie życzymy wszystkiego najlepszego dla całej rodziny i dziękujemy za każdą kroplę potu wylaną na treningach - tak zawodnika, w rozmowie z klubowymi mediami, ocenia prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

Sam Szalacha zdradził powody odejścia z klubu. - Czuję, że możliwość naszej współpracy na ten moment się wyczerpała. Czasami potrzeba nowego bodźca, nowego otoczenia, żeby wykrzesać z siebie więcej i ciągle się rozwijać. Po dobrym zeszłym sezonie chciałem obronić swoje miejsce w wyjściowej szóstce, ale się to nie udało. Dostałem jasno do zrozumienia, że w przyszłym sezonie się to nie zmieni, więc stąd moja decyzja - przyznał w rozmowie z oficjalną stroną Warty.

Szalacha w swojej karierze reprezentował wcześniej barwy Jastrzębskiego Węgla, Chemika Bydgoszcz i AZS-u Częstochowa. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że to właśnie w Zawierciu osiągnął najwięcej.

To nie jedyne odejście. Aluron CMC Warta Zawiercie już wcześniej informowała, że w kolejnym sezonie jej barw nie będą reprezentować Trevor Clevenot, Thibault Rossard i Samuel Cooper.