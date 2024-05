Polscy siatkarze przeszli do historii! Oto ranking wszech czasów XXI wieku

Reprezentacja Polski dość rezerwowym składem świetnie rozpoczęła tegoroczną Ligę Narodów. Biało-Czerwoni najpierw ograli USA 3:0, następnie stracili tylko jednego seta z Kanadą i w trzecim starciu do zera wygrali z Holandią. Oczywiście byli także faworytami meczu ze Słowenią, która również miała za sobą trzy zwycięstwa, ale łącznie straciła pięć setów.

REKLAMA

Zobacz wideo Zenon Martyniuk wyznaje: To moja miłość

Polska przegrała ze Słowenią w Lidze Narodów. Koniec długiej serii

Niestety w starciu ze Słowenią Polacy byli po prostu bezradni. Tak naprawdę w żadnym z setów drużyna Nikoli Grbicia nie nawiązała z rywalami walki i zasłużenie przegrała 0:3. "W reprezentacji Polski siatkarzy tym razem nie odpaliło żadne działo" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Tym samym Polacy doznali pierwszej porażki w tej edycji Ligi Narodów, a do tego zakończyli znakomitą serię zwycięstw. Ta trwała aż 337 dni i rozpoczęła się 25 czerwca 2023 roku. Konkretnie zwycięstwem Biało-Czerwonych 3:1 w Lidze Narodów z Włochami. Później zawodnicy Grbicia wygrali m.in. właśnie te rozgrywki, mistrzostwo Europy i zakwalifikowali się na igrzyska olimpijskie.

Łącznie na serię Polaków złożyło się aż 27 zwycięstw - 12 w stosunku 3:0, 11 w stosunku 3:1 i cztery w stosunku 3:2. Mistrzowie świata i Europy w jej trakcie trzy razy pokonali Kanadę, a po dwa razy m.in. Włochów, Brazylijczyków, Japończyków i Słoweńców, którzy tę serię przerwali.

Wyczyn polskich siatkarzy jest czwartym najlepszym w XXI wieku. Dłuższe serie zwycięstw notowali tylko Brazylijczycy, których najlepszy wynik to aż 39 triumfów z rzędu, a kolejne to 29 oraz 28 wygranych. Polakom zabrakło więc jednego zwycięstwa, by wskoczyć na podium w tym stuleciu.

Najdłuższe serie wygranych w siatkówce w XXI wieku:

39 - reprezentacja Brazylii (2003-2004)

29 - reprezentacja Brazylii (2005-2006)

28 - reprezentacja Brazylii (2019-2021)

28 - reprezentacja Polski (2023-2024)

Na szczęście passa reprezentacji Polski została przerwana w mało ważnym spotkaniu Ligi Narodów, a nie w trakcie nadchodzących igrzysk olimpijskich. Nową serię w oficjalnych meczach drużyna Grbicia może rozpocząć już 4 czerwca, kiedy to w Lidze Narodów zmierzy się z Bułgarią. Wcześniej, bo 29 maja, odbędzie się również mecz towarzyski z Ukrainą.