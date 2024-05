Poważne zarzuty do polskich siatkarzy po blamażu w Lidze Narodów. "Nikola źle?"

Polscy siatkarze rozpoczęli Ligę Narodów od wygranych ze Stanami Zjednoczonymi (3:0), Kanadą (3:1) oraz Holandią (3:0). Na zakończenie turnieju w Antalyi zmierzyli się z Słowenią, która również wygrała trzy pierwsze spotkania. Tylko jeden zespół mógł zatem utrzymać status niepokonanego w rozgrywkach.

Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w Lidze Narodów. "Tego meczu bałem się najbardziej"

W pierwszym secie Polacy ani przez moment nie byli prowadzeniu. W dodatku wraz z upływem czasu radzili sobie coraz gorzej i przegrali 20:25. Kolejna partia miała bardzo podobny przebieg i zakończyła się wynikiem 25:21 dla Słoweńców. Ci w decydującym secie weszli na jeszcze wyższy poziom i zwyciężyli 25:18. W ten sposób zakończyła się seria polskich siatkarzy bez porażki, trwająca 27 spotkań.

Porażkę Polaków komentowali w internecie dziennikarze i eksperci. "Wyzerowany licznik zwycięstw z rzędu. I dobrze, do niczego nam to nie było potrzebne" - próbował doszukiwać się pozytywów Piotr Złoch z podcastu "Szósty Set".

"Słoweńcy prą jak czołg po cenne punkty, które przybliżą ich do gry na igrzyskach. Polacy po prostu grają - bez dobrej energii, radości na parkiecie i woli walki... Jestem ciekaw, czy Grbić zdecyduje się na zmiany od trzeciego set" - pisał w trakcie spotkania Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

A po meczu dodał: "W sumie dobrze, że takie słabe spotkanie przydarzyło się w takim momencie. Jest materiał do analizy i sporo rzeczy do przepracowania, by kolejne spotkanie ze Słowenią zakończyło się zupełnie innym wynikiem".

Słoweńcy po raz kolejny pokazali, że są dla Polaków bardzo niewdzięcznym przeciwnikiem. "Ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polska - Słowenia. Widzę to" - napisała Sara Kalisz z TVP Sport, nawiązując do "klątwy", jaka ciąży na polskich siatkarzach w turniejach olimpijskich (od 2004 r. nie przeszli 1/4 finału). "Ajajaj, znowu ta Słowenia. Ale spokojnie, przecież to dopiero Liga Narodów" - dodał Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty, przypominając bolesne porażki Polaków z tym rywalem na wielkich turniejach.

"No to jak? Wszystko źle? Nikola źle? Tory były złe?" - zastanawiał się Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport. "Nie ma nas w polu serwisowym, za to Słoweńcy dziś w defensywie wyprawiają cuda i mają na nas sposób na kontrze... Trudny mecz. Na każdą naszą serię i dobry moment potrafią znaleźć jakąś odpowiedź. No nic, walczymy dalej" - pisał Jakub Balcerzak.

"Trzy zwycięstwa za pełną pulę, porażka - przed rozpoczęciem zmagań w Antalyi w ciemno brałem właśnie taki bilans. I tego meczu ze Słowenią też bałem się najbardziej... Widocznie przyda nam się wszystkim ta pokaźna słoweńska łyżka dziegciu w beczce miodu" - podsumował Balcerzak.

Teraz Polaków czeka krótka przerwa, po której udadzą się na drugi turniej Ligi Narodów. W Fukuoce zmierzą się z: Bułgarią, Turcją, Japonią i Brazylią.