Polacy rozbici w Lidze Narodów. Wrócił nasz koszmar

Polscy siatkarze ostatnią porażkę aż do teraz zanotowali 24 czerwca. Wtedy sromotnie przegrali z USA 0:3 w meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. W piątek w Antalyi na tym samym etapie tych rozgrywek zapisali na swoim koncie 27. zwycięstwo z rzędu, a dwa dni później mogli powtórzyć duży wyczyn Brazylijczyków sprzed kilku lat. Zamiast tego znów doznali dotkliwej porażki 0:3, tym razem ze Słoweńcami. I o ile trzeba oddać tym ostatnim, że zagrali świetnie, to też trzeba zaznaczyć, że Biało-Czerwoni dołożyli swoją cegiełkę do tego, by to spotkanie zakończyło się takim wynikiem.

Słoweńcy przez ostatnie dziewięć lat zapracowali mocno na miano niewygodnego rywala dla Polaków. W mistrzostwach Europy stali się wręcz ich koszmarem - w czterech kolejnych edycjach zamykali im drogę do marzeń, w tym trzykrotnie do finału. Przerwać tę "klątwę" Biało-Czerwonym udało się dopiero poprzedniej jesieni. Wtedy to drużyna prowadzona przez Grbicia wygrała półfinał czempionatu Starego Kontynentu 3:1, a szkoleniowiec mógł pytać dziennikarzy w strefie wywiadów z uśmiechem: "Kto wygrał właśnie ze Słowenią?". W niedzielę Serbowi do śmiechu już nie było, choć okoliczności tego meczu robią swoje.

15,79 pkt - tyle do rankingu mogli zyskać Słoweńcy dzięki pokonaniu Polaków 3:0, a ekipa dobrze znanego w PlusLidze Gheorghe Cretu wciąż walczy o przepustkę na igrzyska w Paryżu. Nic dziwnego więc, że Słoweńcy pojawili się na turnieju w Antalyi w najmocniejszym możliwie składzie (muszą sobie radzić bez młodego Roka Mozicia, który wraca do zdrowia po operacji) i z pełną determinacją.

- Spodziewam się, że zagrają jak Kanadyjczycy w pierwszym secie, czyli na 100 procent w ataku. Że będą bardzo mocno bić każdą piłkę. To będzie nasz najtrudniejszy mecz tutaj - zapowiadał w wywiadzie dla Polsatu Sport przed spotkaniem Grbić.

On sam, mając już pewność występu w igrzyskach, spokojnie przygotowuje drużynę do tej kluczowej imprezy. I - tak jak w poprzednich sezonach - na pierwszy turniej LN nie zabrał wielu czołowych graczy. Mimo to jego drużyna w trzech wcześniejszych spotkaniach w Turcji straciła jedynie seta. Słoweńcy również byli niepokonani, choć aż dwa razy potrzebowali do zwycięstwa tie-breaka. Do tego jedno z tych pięciosetowych spotkań - z Kanadą - rozegrali w sobotę, gdy Polacy odpoczywali.

To jednak nie miało znaczenia, bo w niedzielę pokazali się ze świetnej strony. Grali tak, jak zakłał Grbić. Najpierw wywierali dużą presję na rywalach zagrywką, a do tego byli bardzo skuteczni w ataku. Tego ostatniego zaś nie można powiedzieć o Polakach, którzy cierpieli katusze. Nie tylko mieli olbrzymie kłopoty ze skończeniem ataku, ale też bardzo często sięgali piłkę uderzaną przez przeciwników, ale nie myli w stanie jej skutecznie wybronić.

To dlatego też w pierwszym secie dość szybko Słoweńcy odskoczyli. Przy wyniku 4:6 prosty błąd zaliczył Mateusz Poręba - piłka przeleciała mu przez palce. Zaraz potem zablokowany został Aleksander Śliwka, a po nim atak zepsuł dotychczas świetnie spisujący się w Antalyi Bartłomiej Bołądź. Po chwili Biało-Czerwoni nieco się otrząsnęli, ale tylko na chwilę. Po asie Alena Pajenka (9:13) Grbić poprosił o przerwę, podczas której uczulał wszystkich na uważność dotyczącą małych rzeczy. Niewiele do jednak dało i po kilku minutach trener mistrzów Europy znów ich wezwał do siebie.

- Brakuje nam energii. Stoimy jak w biurze, odbijamy kartę i czekamy - takim porównaniem Serb próbował ożywić swój zespół.

Nie pomogło jednak ani to, ani podwójna zmiana. W drugiej partii szkoleniowiec pozostawił na boisku wprowadzonego w końcówce poprzedniej partii Karola Butryna, których dotychczas słabo się spisywał w tym turniej. Teraz miał kilka przebłysków, ale na dłuższą metę był tak samo bezradny jak jego pozostali koledzy.

Na boisku pojawiali się też m.in. przyjmujący Bartosz Bednorz i Artur Szalpuk. Oni również nic nie wskórali. O ile w drugiej partii Polacy jeszcze nieco nawiązali walkę z rywalami, to w trzeciej praktycznie od początku wyglądali, jakby stracili wiarę, że są w stanie im w jakikolwiek sposób zagrozić. A nakręceni Słoweńcy zmierzali od jednego zdobytego punktu do kolejnego. W nagrodę wywalczyli bardzo dużą dawkę punktów do rankingu.

Polacy, którzy z kolei stracili ponad 15 pkt, dostali surową i cenną lekcję. Turniej w Antayli kończą z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki. W kolejnej fazie rywalizacji LN polecą do Japonii.