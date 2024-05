O której grają dzisiaj polscy siatkarze? Kiedy mecz w Lidze Narodów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy siatkarze rozpoczęli Ligę Narodów od przekonujących zwycięstw nad Stanami Zjednoczonymi (3:0), Kanadą (3:1) oraz Holandią (3:0). Dzięki temu utrzymują się w czołówce tabeli, ale teraz czeka ich mecz z niewygodnym rywalem, który na razie nie zawodzi.

Polska - Słowenia. Kiedy mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów?

Przeciwnikami polskich siatkarzy będą Słoweńcy, którzy do tej pory również nie ponieśli porażki. Choć nie mogą pochwalić się tak imponującym bilansem jak zespół Nikoli Grbicia. Toczyli bowiem zacięte boje z Holandią (3:2) oraz Kanadą (3:2), pełną pulę zgarnęli wyłącznie za mecz z Francją (3:1).

Słowenia przez wiele lat źle kojarzyła się Polakom. To dlatego, że w ostatnich latach kilkukrotnie eliminowała ich z wielkich turniejów, zła seria została przerwana na zeszłorocznych ME (3:1 dla Polski w półfinale). Choć starcia w Lidze Narodów to zupełnie inna historia - z dotychczasowych czterech polscy siatkarze wygrali trzy.

Nadchodzące spotkanie będzie dla obu zespołów ostatnim w pierwszym tygodniu zmagań (odbywają się w Antalyi). Po krótkiej przerwie udadzą się one do japońskiej Fukuoki, gdzie w dniach 4-9 czerwca odbędzie się kolejny turniej Ligi Narodów.

Mecz Ligi Narodów siatkarzy Polska - Słowenia zostanie rozegrany w niedzielę 26 maja o godz. 13:00. Transmisję TV będzie można oglądać w TV 4 oraz Polsacie Sport 1 (kanał płatny), a stream online w Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.